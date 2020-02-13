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紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
貝拉哈蒂德性感走2020秋季MICHAEL KORS時裝秀。圖／MICHAEL KORS提供

在美國紐約的證券交易所，設計師Michael Kors把一座秋日田園的風光搬進大都會裡，麥稈、草原與和煦的風，讓鄉間小屋成為秋季系列的發表氛圍，卻以衝突感的都會正裝詮釋新作，在灰色、駝色為主調和格紋的交錯間，展現上流社會的穿搭，也回歸到MICHAEL KORS印象中的面貌。

MICHAEL KORS Collection 2020秋季時裝秀，將奇幻的田園小屋搬進曼哈頓，服裝也在摩登城市的日常、郊區優閒的度假間擺盪，演繹衝突美學，也散發MICHAEL KORS獨有的慵懶情調。熱愛到處玩耍的設計師Michael Kors提到，「有時候我們就是想要遠離城市的喧擾，去感受大自然的寧靜。當然，我們不可能都搬到鄉間，但可以將那份屬於自己的私密時光與自在舒適的情感，透過美麗的設計，融入我們的生活中。」

因此格紋印花、毛呢面料，以秋日的紅、棕、駝色呈現，帶著溫煦飽滿的色調，散發英式鄉村的風情；毛毯斗篷、軍裝風大衣、粗針織衫，則是本季主要造型，少數的動物紋設計保留MICHAEL KORS的野性，皮草與皮革則保有華麗都會的調性。形象代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）性感走秀，擔任看秀嘉賓的名人還包括韓團Red Velvet的朴秀英（Joy）、剛卸貨三寶沒多久的布蕾克萊芙莉（Blake Lively），美媽的豐滿身形將背心穿得性感又帥氣，網友一致好評。

皮草元素保留了MICHAEL KORS的都會奢華風。圖／MICHAEL KORS提供
去年10月才剛生下三寶的布蕾克萊芙莉現身MICHAEL KORS時裝秀。圖／MICHAEL KORS提供RS提供
設計師Michael Kors（右）與秀上表演的歌手Orville Peck合影 。圖／MICHAEL KORS提供
布蕾克萊芙莉出席大秀狀態佳，受網友好評。圖／MICHAEL KORS提供
韓團Red Velvet的朴秀英也是MICHAEL KORS秋季大秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
各式各樣的斗篷、流蘇圍巾是本季主要造型。圖／MICHAEL KORS提供
不對稱粗針織衫與傘狀格紋裙，表現仕女的優閒風格。圖／MICHAEL KORS提供
軍裝風的斗篷大衣，表現都會女子的帥氣。圖／MICHAEL KORS提供
修身格紋洋裝相當實穿，秋冬季以簡約的黑白色為主。圖／MICHAEL KORS提供
大器俐落的各式斗篷剪裁，展現MICHAEL KORS秋季系列的優雅。圖／MICHAEL KORS提供

紐約
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