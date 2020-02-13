紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

在美國紐約的證券交易所，設計師Michael Kors把一座秋日田園的風光搬進大都會裡，麥稈、草原與和煦的風，讓鄉間小屋成為秋季系列的發表氛圍，卻以衝突感的都會正裝詮釋新作，在灰色、駝色為主調和格紋的交錯間，展現上流社會的穿搭，也回歸到MICHAEL KORS印象中的面貌。

MICHAEL KORS Collection 2020秋季時裝秀，將奇幻的田園小屋搬進曼哈頓，服裝也在摩登城市的日常、郊區優閒的度假間擺盪，演繹衝突美學，也散發MICHAEL KORS獨有的慵懶情調。熱愛到處玩耍的設計師Michael Kors提到，「有時候我們就是想要遠離城市的喧擾，去感受大自然的寧靜。當然，我們不可能都搬到鄉間，但可以將那份屬於自己的私密時光與自在舒適的情感，透過美麗的設計，融入我們的生活中。」