蟹肉鋪滿滿！懷石料理店首推「蟹肉便當」 每盒650元

標榜全台首間「日本活體螃蟹料理專賣店」的「月夜岩」，即起以毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹作為主角，推出「蟹壽司便當」。在木質便當盒當中，鋪有約100公克的蟹肉，並搭配鮭魚卵點綴，成為另種日系便當的新選擇。

月夜岩由具備20餘年料理經驗的福島隆史擔任料理長，店內供應有蟹三味懷石、季節活體蟹懷石、活體鱈場蟹懷石等等不同的蟹肉料理，透過刺身、燒烤、炸煮等等不同手法，帶來螃蟹不同的食趣與滋味。主力的懷石料理，每人約3,600～10,000元不等。

本次月夜岩所推出的「蟹壽司便當」，以添加紅、白醋調製而成的醋飯為底，上頭鋪有散蟹肉、鮭魚卵與蛋黃絲，配菜則是烤鮭魚、玉子燒與時令菇類及秋葵，同時還附有一碗螃蟹湯，每份售價650元，採預約制。