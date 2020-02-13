百貨防疫大作戰 京站這10天送「次氯酸水」每天1千份

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，民眾為避免群聚減少出門逛街，此時口罩、消毒酒精等防疫相關用品最受民眾歡迎，此時就連「次氯酸水」等消毒用品也跟著熱銷。京站時尚廣場宣布，2/17起到2/26，憑Q卡自備空瓶即可免費兌換「氯酸清潔防護液」，每天限量1千份。

位於台北車站商圈的京站時尚廣場回饋卡友，2/17起到2/26只要憑Q卡及自備不透光空瓶即可至1樓服務台旁兌領100ml的次氯酸清潔防護液(活動期間每人每卡限領一次)，每天限量發放1千份，共1萬份，兌完為止。

什麼是次氯酸水？次氯酸（HClO）結構和漂白水類似，這波疫情，也帶動次氯酸水熱銷，被用來進行器具、地墊、電燈開關等環境消毒使用。但衛生單位提醒，居家防疫最好的方法還是用肥皂勤洗手，使用稀釋過的漂白水清潔環境，也能達到消毒效果。

此時，各大百貨商場為打造安心環境，在防疫非常時期更是全面強化防疫工作。全台最多百貨據點的新光三越，針對顧客6大接觸點、15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「周周消毒」，加上「日日排換氣」，各店每天於閉店後進行全館排換空氣；此外，因應「勤洗手」重要防疫關鍵，增設比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便消費者使用。

針對各項消費者接觸性商品，新光三越要求全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用頭套。顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員會以酒精清潔與消毒擦拭。