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百貨防疫大作戰 京站這10天送「次氯酸水」每天1千份

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越全台超過400家專櫃，消費者試穿服飾提供拋棄式頭套。圖／新光三越提供

新冠肺炎武漢肺炎）疫情影響，民眾為避免群聚減少出門逛街，此時口罩、消毒酒精等防疫相關用品最受民眾歡迎，此時就連「次氯酸水」等消毒用品也跟著熱銷。京站時尚廣場宣布，2/17起到2/26，憑Q卡自備空瓶即可免費兌換「氯酸清潔防護液」，每天限量1千份。

位於台北車站商圈的京站時尚廣場回饋卡友，2/17起到2/26只要憑Q卡及自備不透光空瓶即可至1樓服務台旁兌領100ml的次氯酸清潔防護液(活動期間每人每卡限領一次)，每天限量發放1千份，共1萬份，兌完為止。

什麼是次氯酸水？次氯酸（HClO）結構和漂白水類似，這波疫情，也帶動次氯酸水熱銷，被用來進行器具、地墊、電燈開關等環境消毒使用。但衛生單位提醒，居家防疫最好的方法還是用肥皂勤洗手，使用稀釋過的漂白水清潔環境，也能達到消毒效果。

此時，各大百貨商場為打造安心環境，在防疫非常時期更是全面強化防疫工作。全台最多百貨據點的新光三越，針對顧客6大接觸點、15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，全館環境提升為「周周消毒」，加上「日日排換氣」，各店每天於閉店後進行全館排換空氣；此外，因應「勤洗手」重要防疫關鍵，增設比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便消費者使用。

針對各項消費者接觸性商品，新光三越要求全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，提供顧客拋棄式頭套，並全面撤除原可重複使用頭套。顧客於家電區試用美容儀器、眼部按摩器等接觸性商品前後，或於試戴飾品或耳機等接觸性商品後，專櫃人員會以酒精清潔與消毒擦拭。

另外包括12家新光三越超市逾300台手推車及1500個購物籃、服務台全台近600台娃娃車及輪椅設備，顧客使用前後都會用酒精消毒擦拭提供使用。公共護膚室、哺集乳室及醫務室內消費者常接觸的物品，每小時以酒精消毒擦拭、環境清潔。

新光三越娃娃車使用前後皆消毒。圖／新光三越提供
京站時尚廣場2/17起到2/26，憑Q卡自備空瓶即可免費兌換「氯酸清潔防護液」。圖／京站提供
新光三越在重要出入口、美食樓層皆設感應式手部消毒器。圖／新光三越提供

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