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羽絨衣之王加入！藤原浩曝光與 Converse三方聯乘新作
時裝周正熱鬧進行，各國時尚icon及潮流人士齊聚一堂，透過社群網站打卡合照，其中往往也透露最新潮流訊息。身為亞洲潮流教父的藤原浩繼日前釋出多張與Nike合作的新鞋，又再度貼出與 Converse全新聯乘鞋款，最令人驚喜的還找來Moncler一同聯名，吸引不少粉絲目光。
藤原浩今年初曾經在個人IG曝光一款由日本潮流時裝品牌Sacai X Fragment Design X Converse的高筒帆布鞋，日前又無預警釋出Fragment Design x Moncler x Converse三方聯名新作。
這款低筒的經典Chuck 70帆布鞋，是以 Fragment Design 經典的海軍藍為主調，後跟則有招牌的閃電 Logo ，此外，還多了一個羽絨衣之王 Moncler 的標誌，確認了這次三方聯名關係。
而根據官方消息，此系列單品將於 2 月 19 日在米蘭時裝周亮相，屆時也會與其他服飾及配件共同展出。
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