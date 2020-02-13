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Off-White x 喬丹5代發售確認 網拍喊價已破台幣2萬
不只精品與潮牌合作日漸密切，運動品牌近期也有不少令人振奮的重磅聯名計畫，Off-White日前宣告的Air Jordan 5系列聯名可望於近日登場，目前鞋頭炒價已經翻上數倍，都讓粉絲大嘆，「又要搭帳篷」漏夜排隊了。
每次跨界聯名都掀起排隊搶購熱潮的Off-White，自釋出將與Jordan Brand合作後，就吸引潮流迷及鞋迷的關注，傳聞的發售日期也一改再改，日前Nike官網確認Off-White x Air Jordan 5鞋款將於2月16日陸續上市，除鞋款以外，據悉還有服飾系列。
而Off-White的主理人Virgil Abloh近日也在社群上大秀搶先上腳圖，其中一張是以巴黎鐵塔為背景，模仿喬丹的飛人動作；這款鞋定價為225美元(約6,750元新台幣)，目前在網拍預購已經喊價破2萬新台幣。而許多鞋迷也已經摩拳擦掌，直呼「必須入手！」，但對於炒作的鞋價也大嘆，口袋不夠深，「凡人只能買炒價」。
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