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時尚挺環保！瓦昆一件西裝穿好幾次 GUCCI使用回收布料
環保議題備受重視，作為製造龐大汙染的時尚工業內的一份子，許多品牌也透過各種手段試圖對環境做出補償。日前在奧斯卡頒獎典禮上，不少名人的服裝也都呼應了環保概念，不只在當晚穿出讓人印象深刻的造型，同時也發揮自身影響力來讓更多人能關注此重要議題。
今年的影后入圍者瑟夏羅南（Saoirse Ronan），才25歲就已經被視為好萊塢新生代實力派代表，連續多年都帶來極為優秀的作品。她在今年的BAFTA與奧斯卡頒獎典禮中都穿著由GUCCI設計的禮服，而她在奧斯卡穿的蓬裙上身其實就是從BAFTA上那件禮服布料回收再製而成，使用可回收面料位女星製作服裝這也是GUCCI這些年持續在做的事情。除了瑟夏羅南之外，近期他們也為法國歌手、作詞人兼靈感繆斯Lou Doillon打造了一件可持續性刺繡禮服。
Louis Vuitton在今年的奧斯卡同樣也為多名女星訂製環保服飾，像是凱特琳德弗身上穿的刺繡裝飾絲緞紅洋裝就經過Red Carpet Green Drees（RCGD）永續認證，蕾雅瑟杜的白色洋裝也是由有機絲緞所製成。
另一方面，今年的奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯則是選擇在整個漫長的頒獎季節都穿著同一套Stella Mccartney訂製的西裝，減少浪費與耗損。兩者的合作可以說是演藝界與時尚界的環保小尖兵的相遇，Stella Mccartney向來致力發展永續、使用環境友善面料打造各種設計，而瓦昆長年吃素，並拒絕穿真皮的皮鞋等等，種種的實際行動也完美呼應他「人類不該擅闖自然世界，掠奪其資源」的得獎感言。
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