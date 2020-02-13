時尚挺環保！瓦昆一件西裝穿好幾次 GUCCI使用回收布料

環保議題備受重視，作為製造龐大汙染的時尚工業內的一份子，許多品牌也透過各種手段試圖對環境做出補償。日前在奧斯卡頒獎典禮上，不少名人的服裝也都呼應了環保概念，不只在當晚穿出讓人印象深刻的造型，同時也發揮自身影響力來讓更多人能關注此重要議題。

今年的影后入圍者瑟夏羅南（Saoirse Ronan），才25歲就已經被視為好萊塢新生代實力派代表，連續多年都帶來極為優秀的作品。她在今年的BAFTA與奧斯卡頒獎典禮中都穿著由GUCCI設計的禮服，而她在奧斯卡穿的蓬裙上身其實就是從BAFTA上那件禮服布料回收再製而成，使用可回收面料位女星製作服裝這也是GUCCI這些年持續在做的事情。除了瑟夏羅南之外，近期他們也為法國歌手、作詞人兼靈感繆斯Lou Doillon打造了一件可持續性刺繡禮服。

Louis Vuitton在今年的奧斯卡同樣也為多名女星訂製環保服飾，像是凱特琳德弗身上穿的刺繡裝飾絲緞紅洋裝就經過Red Carpet Green Drees（RCGD）永續認證，蕾雅瑟杜的白色洋裝也是由有機絲緞所製成。