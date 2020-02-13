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用木質香記住男人！迪奧新男香性感爆表、嬌蘭夠勾人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
羅伯派汀森為DIOR HOMME淡香水代言。圖／迪奧提供

情人節將至，還想不到送什麼禮物給男生嗎？那就選擇香水吧！各種研究都證實，香味最能觸發記憶，讓自己心愛或心儀的男人，噴上挑選的專屬香味，其中木質香味，為男人增添神秘、性感與勾人的特性，誘惑度爆表。

DIOR HOMME推出全新淡香水「I’m your man」，找來性感男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）代言，全新香味就以木質調為主，迪奧首席調香師François Demachy形容這款香水，「現代男性有獨特氣概，卻也溫柔性感，香氣直率而迷人」。

DIOR HOMME淡香水前調以清新佛手柑、辛香粉紅胡椒與欖香脂的檸檬香氣，揭開衝擊的序幕，中調是大西洋雪松，帶點皮革氣味，揉和海地香根草與廣藿香，質樸中帶有流暢感，尾調白麝香成為最迷人的關鍵，流露出男人柔軟溫柔的一面。包裝上也簡潔俐落，玻璃瓶身與黑色管芯，彷彿男人的西裝

代言人羅伯派汀森拍攝的形象廣告中，時而西裝筆挺，時而半裸上身透露危險誘惑，以拳擊與舞蹈展現出從男孩到男人的轉變，看出男人多面向的風格。

嬌蘭則以IDEALMAN淡香水，呈現出男人聰明、睿智與英俊的面相，清新的木質香氣，調香師巧妙以杏仁和零陵香豆，凸顯出男人的時髦味，最後橙花點亮了智慧，嬌蘭的男人就是多了一分銳利的眼睛。

如果覺得木質調太陽剛，文青最愛品牌Aesop也有低調熱賣的悟香水，以男性古龍水與地中海植物相互混合，以羅勒、岩蘭草之心與日本香橙相互調製，充滿清新的現代感，重點是有豐厚的溫暖感，讓感受到男人的可靠度。

羅伯派汀森為DIOR HOMME淡香水代言。圖／迪奧提供
羅伯派汀森為DIOR HOMME淡香水代言。圖／迪奧提供
Aesop悟香水50ml／3,500元。圖／Aesop提供
嬌蘭IDEALMAN淡香水。圖／嬌蘭提供
DIOR HOMME淡香水50ml／2,650元、100ml／3,800元。圖／迪奧提供

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