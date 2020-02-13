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周五下班準備約會 信義商圈最能實現情人節行程懶人包

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越A11與A9空橋的燈籠隧道。圖／新光三越提供

本周五下班後就是上班族每周最期待的放假心情，但別忘了明天也是史上獨一無二象徵2020「愛你愛你」的情人節，下班後不妨與另一半或是與好友來場輕鬆的約會。受疫情影響，外出的人減少，但換個角度思考，原本不提前預約根本難訂到的熱門餐廳，現在更容易吃得到；現在逛街、看電影，可獲得更理想的服務與品質。疫情時代，只要養成個人衛生習慣與防疫準備，還是要記得好好過生活啊。

工作太忙還沒準備好禮物？或是跟朋友下班臨時約，此時選擇在百貨約會，美食、禮物、娛樂都可一次解決。在信義商圈囊括四個店的新光三越，吃喝玩樂的選擇更是相對豐富。

新光三越台北信義新天地，囊括全台話題巧克力專櫃，A11及A8「GODIVA」期間推出情人節手製草莓巧克力，巧克力包裹整顆當季新鮮草莓；「半島精品店」可任選8顆自己喜歡的口味組成禮盒；來自法國的「MAXIMXS」、日系精緻包裝的「摩洛索夫」都能夠在台北信義新天地買到。另外，A8 「PABLO」推出棉花糖巧克力起司塔限定口味；A4「TWG」也推出情人節限定馬卡龍(12入)，A11期間引進日本最人氣的伴手禮快閃店。

想要送花選擇也多，A11「敘思花藝」推出永生玫瑰花束；A4「MFA」推出訂製花禮，可以選擇自己喜歡的花器後，由花藝師搭配適合的鮮花；A8「花藝空間」也有情人節花禮系列。A9期間限定快閃店「DOUXTEEL」，將花藝與巧克力結合，推出情人節限量愛與玫瑰情人節禮盒，限量40盒。

另外，新光三越台北信義新天地聚集超過30家餐廳推出情人節限定餐點，除了米其林餐廳「教父牛排」、「老乾杯」、澳洲9+和牛的「樂軒松阪亭」外，A9的「橘色涮涮鍋」及「PACKIE銀杏川酒菜館」、「Wildwood」、「Chambistro享香檳餐酒館」都有景緻座位，用餐同時還有信義區戶外景緻可眺望。橘色涮涮鍋2/14當天至櫃上用餐，即可參加手寫卡片活動並贈擴香花束。

信義新天地目前還有五大熱門拍照打卡點，A11目前正展出在全球累積超過600萬人次參觀的「再見梵谷—光影體驗展」；香堤廣場可與6米巨型粉紅錢鼠燈展拍照，晚間還能欣賞燈光秀；A11與A9空橋打造天空燈籠隧道點亮千顆燈籠海。

統一時代百貨則精選春季限定的草莓甜品，整顆新鮮草莓吸睛亮眼，粉嫩外型超適合IG打卡，超適合與另一半共享。特別推薦「Bonnie Sugar」法式草莓之丘/經典繽紛莓果派、「Amadeus」莓果夏洛特、「SAISON du SOLEIL」草莓蛋糕捲等季節限定甜點。

新光三越A9 Wildwood即日起至2/23情人節套餐8折(2/14原價供應)，2/14加開21:30場，方便上班族下班衝一波。圖／摘自Wildwood粉專
A11、A8 GODIVA情人節巧克力心形禮盒11顆裝1,820元。圖／新光三越提供
Funsiamo杜樂麗凡登(5吋)，推薦價1,580元。圖／統一時代提供
Bonnie Sugar經典繽紛莓果派(6吋)，推薦價1,080元。圖／統一時代提供
2020七夕情人節正逢周五，下班後不妨來場輕鬆的約會。圖／新光三越提供
A8一樓花意空間，進口粉紅玫瑰花束推薦價(M)2,800元(L)3,600元。圖／新光三越提供
新光三越鼠年燈展晚間燈光氛圍。圖／新光三越提供
新光三越A11正展出「再見梵谷—光影體驗展」。記者江佩君／攝影
在香堤廣場可與6米巨型粉紅錢鼠合照。圖／新光三越提供

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