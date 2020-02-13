「男性絕緣體」部落客演繹LV新鞋 時髦有趣

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表2020春夏新款鞋履系列，包括靴子、樂福鞋等，但特別的是，這回演繹新鞋款的不是路易威登好友女星們或模特兒，而是新世代受到矚目的時尚部落客Leandra Medine Cohen，她是兩個孩子的媽、幽默女作家，以及「男性絕緣體（Man Repeller）」網站的創辦人。

乍看「男性絕緣體」這樣的字眼，會以為是很剛硬的女性主義議題網站，但其實它是一個被時尚網站推薦的園地，由31歲的作家Leandra Medine Cohen主掌，她以幽默筆觸主張時尚融入生活，讓女孩們藉著時尚暢言自己，超越性別的界線與目光，這次路易威登找來曾被富比士（Forbes）評選為世上最具影響力的30世代名人之一的Leandra Medine Cohen詮釋新品，也象徵品牌年輕化、表現自我價值的時尚態度。

全新鞋履融入男性陽剛、女性浪漫，也結合經典復古、未來主義風格，大男孩氣息兼具女性溫柔風貌，也是Leandra Medine Cohen講述的品味自由態度，樂福鞋尤其是聚焦單品，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere以此強化品牌風格，以皮革混搭高科技面料複合材質，呈現運動風的輕快，裝飾了Nicolas Ghesquiere在2019早春系列設計的LV Circle飾釦為一大特色；靴款運用牛皮、麂皮搭配，鞋跟是立體的Monogram花朵柱狀圖，則是LV的鮮明標誌；厚實寬大的LV Beaubourg德比鞋，延續2019年秋冬率性風格，從高筒靴到平底鞋履，都挹注七○年代的復古風情。此外，之前熱賣的LV Archlight運動鞋也以全新的配色登場。

█Leandra Medine Cohen演繹路易威登2020春夏鞋履影片：