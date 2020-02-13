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情人節限定！全家便利商店「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」第2杯1折
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
情人節約會就是要喝點暖心又甜蜜的飲料，全家便利商店推出情人節限定優惠，2月14日至3月10日「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」可享第2杯1折；因春節連假，2月15日為補班日，為了療癒上班族的憂鬱心，全家便利商店2月14、15日於全家App商品預售推出中杯熱單品美式咖啡、中杯熱單品拿鐵買2送2的超殺優惠，每人限購1組。
全家便利商店「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」售價99元，2月14日至3月10日於門市購買可享第2杯1折；全家App商品預售同步推出多款零食飲料優惠，包括「雪碧纖維＋」3瓶66元及「金莎巧克力（3粒裝）」、「Meiji明治巧克力」優惠活動。
近期防疫意識高漲，全家便利商店觀察銷售數據發現營養補品需求上升，即日起至3月10日推出養樂多、營養品、補品飲等優惠，養樂多300LIGHT活菌發酵乳原價10元、10入優惠價90元；澳佳寶維生素原價420元、優惠價350元；白蘭氏養蔘飲、桂格養氣人蔘無糖滋補液可享第2件6折。
鮮奶、豆米漿也不缺席，即日起至3月10日於全家便利商店購買光泉全脂鮮奶936ml、低脂鮮奶936ml加10元就送光泉豆漿、米漿936ml任一瓶；即日起至2月25日購買林鳳營全脂鮮奶936ml、低脂鮮奶936ml，可以全家會員點數1,000點＋49元換購一瓶。
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