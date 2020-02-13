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筆具上的帝國風采 精雕細琢的書寫時光

聯合報 / 記者釋俊哲╱台北即時報導
在蒙兀爾宮廷中具有「月亮的眼淚」特殊名稱的祖母綠，被運用在系列的「限量款1 月之淚」筆具鑲嵌之上。售價約 160萬歐元，折合台幣約5,234萬4,000元。圖╱Montblanc提供。

如何分別設計與工藝？日本名設計師深澤直人則給出包含「過程與素材」、「手工和機械」、「經年變化」等五點建議。諸多日常生活的用品，先因有了設計、分辨了層次，再因工藝加持，因而昇華至美的境界。

為頌揚印度蒙兀爾王朝的藝術傳統與君主沙賈漢（Shah Jahan, 1592-1666）的豐功偉業，萬寶龍（Montblanc）推出「高藝術性系列向泰姬瑪哈陵致敬款」限量書寫筆具。泰姬瑪哈陵除是沙賈漢紀念愛妻的陵寢，同時也是印度文化中蒙兀爾建築的時代縮影。該系列的六款筆具將象徵權力的匕首、祖母綠、泰姬瑪哈陵外觀的雕刻蔓藤、象徵愛情的紅色等元素納入筆具設計，再結合寶石鑲嵌、精雕與大明火微繪琺瑯、中國漆，將用筆具進化成足堪收藏的風格藏品。

義大利百年筆具品牌萬特佳（Montegrappa），則將記憶拉回西元前100年至130年之間的古希臘雕像。「米洛的維納斯（Venus De Milo）」據稱創作於西元100多年前，並於西元1820年在地中海米洛島發現、現今收藏於巴黎羅浮宮中。為紀念維納斯雕像的發現200周年，Montegrappa Venus De Milo筆具在14公分的筆身上，以透明琺瑯漆包覆大理石複合材質進行塑造，筆尖則為18K金，微縮重現了維納斯雕像的柔韌腰身、女性溫柔，以及更高精神層面的莊嚴慈愛。

同為百年老牌的法國都彭（S.T. Dupont）則有Croco Dandy系列筆具，將帶有傳統、懷舊氛圍的亮面鱷魚皮紋，以雕刻形式結合漆藝，具有鋼珠或鋼筆等不同功能，鋼珠筆與原子筆的價格則從數千元起，相對親民可入手，更讓日常中的書寫、也能領略藝術風情。

以「米洛的維納斯（Venus De Milo）」為創作靈感的萬特佳筆具，以筆身雕刻重現雕像的美與莊嚴。圖╱Montegrappa提供。
以亮漆搭配香檳金材質製作的「限量款76」，紅色亮漆象徵了君王與妻子間熾熱的情感。售價約49,000歐元，折合台幣約160萬3,000元。圖╱Montblanc提供。
華麗鮮豔的配色、珍貴的寶石鑲嵌，萬寶龍高藝術性系列限量書寫筆具，向印度王朝的歷史與建築致意。圖╱Montblanc提供。
S.T.Dupont，Croco Dandy系列鋼筆412121，23,800元。圖╱S.T.Dupont提供。
萬特佳（Montegrappa）「米洛的維納斯（Venus De Milo）」鋼筆，45,500元。圖╱寶鏵提供。
S.T.Dupont，Croco Dandy系列鋼筆412122，21,800元。圖╱S.T.Dupont提供。

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