筆具上的帝國風采 精雕細琢的書寫時光

如何分別設計與工藝？日本名設計師深澤直人則給出包含「過程與素材」、「手工和機械」、「經年變化」等五點建議。諸多日常生活的用品，先因有了設計、分辨了層次，再因工藝加持，因而昇華至美的境界。

為頌揚印度蒙兀爾王朝的藝術傳統與君主沙賈漢（Shah Jahan, 1592-1666）的豐功偉業，萬寶龍（Montblanc）推出「高藝術性系列向泰姬瑪哈陵致敬款」限量書寫筆具。泰姬瑪哈陵除是沙賈漢紀念愛妻的陵寢，同時也是印度文化中蒙兀爾建築的時代縮影。該系列的六款筆具將象徵權力的匕首、祖母綠、泰姬瑪哈陵外觀的雕刻蔓藤、象徵愛情的紅色等元素納入筆具設計，再結合寶石鑲嵌、精雕與大明火微繪琺瑯、中國漆，將用筆具進化成足堪收藏的風格藏品。

義大利百年筆具品牌萬特佳（Montegrappa），則將記憶拉回西元前100年至130年之間的古希臘雕像。「米洛的維納斯（Venus De Milo）」據稱創作於西元100多年前，並於西元1820年在地中海米洛島發現、現今收藏於巴黎羅浮宮中。為紀念維納斯雕像的發現200周年，Montegrappa Venus De Milo筆具在14公分的筆身上，以透明琺瑯漆包覆大理石複合材質進行塑造，筆尖則為18K金，微縮重現了維納斯雕像的柔韌腰身、女性溫柔，以及更高精神層面的莊嚴慈愛。