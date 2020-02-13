聽新聞
test
0:00 / 0:00
筆具上的帝國風采 精雕細琢的書寫時光
如何分別設計與工藝？日本名設計師深澤直人則給出包含「過程與素材」、「手工和機械」、「經年變化」等五點建議。諸多日常生活的用品，先因有了設計、分辨了層次，再因工藝加持，因而昇華至美的境界。
為頌揚印度蒙兀爾王朝的藝術傳統與君主沙賈漢（Shah Jahan, 1592-1666）的豐功偉業，萬寶龍（Montblanc）推出「高藝術性系列向泰姬瑪哈陵致敬款」限量書寫筆具。泰姬瑪哈陵除是沙賈漢紀念愛妻的陵寢，同時也是印度文化中蒙兀爾建築的時代縮影。該系列的六款筆具將象徵權力的匕首、祖母綠、泰姬瑪哈陵外觀的雕刻蔓藤、象徵愛情的紅色等元素納入筆具設計，再結合寶石鑲嵌、精雕與大明火微繪琺瑯、中國漆，將用筆具進化成足堪收藏的風格藏品。
義大利百年筆具品牌萬特佳（Montegrappa），則將記憶拉回西元前100年至130年之間的古希臘雕像。「米洛的維納斯（Venus De Milo）」據稱創作於西元100多年前，並於西元1820年在地中海米洛島發現、現今收藏於巴黎羅浮宮中。為紀念維納斯雕像的發現200周年，Montegrappa Venus De Milo筆具在14公分的筆身上，以透明琺瑯漆包覆大理石複合材質進行塑造，筆尖則為18K金，微縮重現了維納斯雕像的柔韌腰身、女性溫柔，以及更高精神層面的莊嚴慈愛。
同為百年老牌的法國都彭（S.T. Dupont）則有Croco Dandy系列筆具，將帶有傳統、懷舊氛圍的亮面鱷魚皮紋，以雕刻形式結合漆藝，具有鋼珠或鋼筆等不同功能，鋼珠筆與原子筆的價格則從數千元起，相對親民可入手，更讓日常中的書寫、也能領略藝術風情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言