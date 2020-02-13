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「自煮」風潮起！網購冷凍水餃、即食品、雞胸肉熱賣 特殊口味最受歡迎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
東門興記手工水餃共有韭菜豬肉、高麗菜豬肉、白菜韭黃豬肉等3種口味，近一周登上ihergo愛合購熱銷榜冠軍。圖／愛合購提供

現代人注重吃得安心，「自煮」風潮愈來愈興盛，更帶動網購冷凍食品、即食料理的業績攀升，其中最熱賣的就屬冷凍水餃、炒飯、湯品與火鍋湯底，簡單水煮、加熱或加料，就能在家好好吃；特別的是，近期在健康潮流帶動之下，雞胸肉的買氣從超商延伸到網購，包括PChome 24h購物、生活市集近期的即食料理熱銷排行榜冠軍都被雞胸肉奪下，冷凍花椰菜也頗受青睞。

網購熱銷的方便料理類多半以簡單易煮、不必動刀動鏟為主，冷凍水餃的門檻低，只要滾水煮10分鐘左右就能開吃，口味以高麗菜豬肉最受歡迎，像是灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃、朱記高麗菜豬肉水餃都登上PChome 24h購物的熱銷榜；生活市集熱銷第三名的四海遊龍「餃逐天下手工飽滿大水餃」，皮薄、內餡紮實，近兩周售出超過40,000顆；Yahoo奇摩超級商城的手工現包高麗菜鮮肉水餃也大賣。

網購打破了地域限制，各地名店的好滋味都能買回家享用，ihergo愛合購近期冷凍食品銷售冠軍為以林青霞愛店打響名號的東門興記手工水餃，共有韭菜豬肉、高麗菜豬肉、白菜韭黃豬肉等3種口味，近一周賣出1,376包、相當於34,400顆水餃；花蓮名店秝秝飽滿手工水餃共有7種口味，其中還有九層塔豬肉、紅蘿蔔豬肉、剝皮辣椒豬肉等特殊口味。

加熱即食的炒飯、可自行加料的快煮麵也是熱賣品項，義美炒飯經典組合內含蝦仁、臘肉、三杯魷魚、素食等口味，攻占PChome 24h購物的熱銷榜第二名。Yahoo奇摩超級商城熱銷排行榜第二名的讚岐烏龍麵只要滾水覆熱起鍋便可食用，也可隨個人喜好加入肉片、海鮮或蔬菜，第三名的紅龍紅燒牛肉麵由中藥、牛骨熬煮的湯頭配上半筋半肉牛腱肉，Q軟香醇。

火鍋湯底可以發揮料理創意，甚至還能加入麵條或冬粉增加飽足感。Yahoo奇摩拍賣的火鍋湯底業績翻倍成長，韓國校洞辣牛肉湯即食調理包、御品麻油猴頭菇火鍋湯底最熱銷；泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇以猴頭菇、杏鮑菇搭配黑麻油製作，口感溫潤，是生活市集的經典熱銷商品，近兩周銷量翻倍，在ihergo愛合購也攻上熱銷榜第三名。網購湯品熱賣的還有牛肉湯、雞湯、麻油雞、人蔘雞、麻辣鴨血、湯咖哩等。

健康輕食類的雞胸肉及花椰菜除了拆封就能直接吃之外，也可用來為飯桌加菜，或是搭配蔬菜水果自製沙拉、三明治，尤其是強調舒肥烹調或香料加味的更受歡迎，像是「野人舒食」舒肥雞胸有原味、義式香草、海南雞等多達十幾種口味；「老饕廚房舒肥雞胸隨手包」有孜然、香茅、咖哩等多種口味，以蒜味海鹽、墨式塔可最熱賣。

紅龍紅燒牛肉麵，原價699元、Yahoo奇摩超級商城3月1日前特價566元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
朱記高麗菜豬肉水餃（25顆 X 3包），PChome 24h購物即日起至2月28日特價537元。圖／PChome 24h購物提供
「福忠字號」麻辣鴨血獨享鍋（2包入），原價388元、即日起至2月29日Yahoo奇摩超級商城特價299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
「四海遊龍」餃逐天下手工飽滿大水餃，生活市集3包（180顆）75折特價783元。圖／生活市集提供
秝秝飽滿手工水餃共有7種口味，還有九層塔豬肉、紅蘿蔔豬肉、剝皮辣椒豬肉等特殊口味。圖／愛合購提供
享點子牛肉湯，ihergo愛合購5包售價745元、10包售價1,332元、15包售價1,822元、20包售價2,340元、25包售價2,835元。圖／愛合購提供
老饕廚房舒肥雞胸隨手包，生活市集10入52折特價723元。圖／生活市集提供
泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇。圖／愛合購提供
義美炒飯經典8包組，PChome 24h購物即日起至2月28日8折特價299元。圖／PChome 24h購物提供
「野人舒食」舒肥雞胸，生活市集5包77折特價611元。圖／生活市集提供
灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃（40顆 X 5包），PChome 24h購物即日起至2月28日特價1,045元。圖／PChome 24h購物提供
艾其肯養生雞湯－養生麻油雞，原價90元，即日起至2月29日Yahoo奇摩購物中心特價79元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

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