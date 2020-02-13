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iPhone SE 2真的要來了？配件商搶先開賣保護殼

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
配件品牌近日在官網搶先上架的iPhone SE 2保護殼。圖／摘自Totallee官網

從去年傳到今年，iPhone SE 2（iPhone 9）的傳聞一直沒有中斷，但近期這個消息要成真的機會似乎越來越高，除了韓國街頭電信門市直接貼出了iPhone 9的宣傳預告，現在連配件品牌都搶先上架iPhone SE 2的保護殼、保護貼，也等於是先揭曉新機外型設計！

根據外媒「MacRumors」整理的iPhone SE 2（iPhone 9）傳聞規格，新機將擁有類似iPhone 8的外型設計，搭載4.7吋螢幕、A13 Bionic處理器、3GB RAM、只有單鏡頭主相機，但支援了大家懷念的Touch ID，並將推出紅色、銀色、太空灰色等機身色彩選擇，售價可能會超親民，預估美金399元（約新台幣12,000 元）起。

對照配件品牌「Totallee」近日在官網上架的iPhone SE 2週邊配件，包括保護殼與保護貼，加上賣場標示的出貨時間壓在2020年3月24日，對照以往蘋果會在三月舉辦新品發表會的慣例，關於新機規格與上市時間的各種傳聞成真的機會似乎越來越高了！

iPhone SE 2與iPhone 8的外型設計幾乎相同，也同樣沒有3.5mm耳機孔。圖／摘自Totallee官網
對照賣場圖片，iPhone SE 2僅配置單鏡頭。圖／摘自Totallee官網
根據賣場開賣的保護貼設計，Touch ID也將回歸。圖／摘自Totallee官網
iPhone SE 2與iPhone 8的外型設計幾乎相同。圖／摘自Totallee官網

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