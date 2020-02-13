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媚比琳全新六色偷心唇膏 情人節前脫單必備唇膏！

聯合報 / 消費中心／即時報導
媚比琳偷心唇膏系列組送STYLE粉絲。

媚比琳經典的「Color Sensational極綻色系列」全新的LOVE NOTES #偷心唇膏系列，神秘黑底的外殼搭配紅色漸層色澤，灑上奢華閃耀亮粉，每一次拿起唇膏補妝更加時髦霸氣！打開後更是暗藏著「BE MINE」、「LOVE YOU」…等令人臉紅心跳快的直白告白情話，絕對是情人節前夕表白首選心機小禮物！情人節小編當然也要來送禮啦！只要加入udnSTYLE粉絲團，留言回答問題並Tag2位好友一起來參加活動，就有機會抽中#偷心唇膏系列禮盒！

三大熱銷質地一次擁有！精選6款男人也懂的戀愛唇色，絲絨霧光唇膏(#604、#806、#807)：如奶油般絲滑勻潤的質地，塗抹瞬間就能感受仿彿觸碰滑順、絨密的高級絲絨唇。

柔霧花蜜唇膏(#609)：顛覆霧面唇膏的乾澀、顯唇紋、色澤不夠鮮明的缺點！獨家花蜜因子注入，雙倍保濕霧感。

緞光絲柔唇膏(#233、#105)：絲綢般的頂級保濕因子，一抹透漾潤澤，柔亮光澤的濾鏡美唇，持久顯色一次包辦！

【活動說明】

◎活動時間：即日起至2月17日止。

◎得獎獎項： 媚比琳偷心唇膏系列 禮盒1組

◎活動方式：

1.加入udn STYLE粉絲團

2.留言跟小編分享「情人節當天安排什麼行程？」並tag2位好友一起來分享

◎得獎公布：2月18日14:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於2月27日 18:00前將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼與寄送地址）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

媚比琳偷心唇膏#806#807薄擦唇圖。（圖／媚比琳提供）
媚比琳極綻色系列偷心唇膏。（圖／媚比琳提供）
媚比琳偷心唇膏#604#609薄擦唇圖。（圖／媚比琳提供）
媚比琳偷心唇膏#105#233薄擦唇圖。（圖／媚比琳提供）

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