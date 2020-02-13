史上最優惠！ 這11天飯店吃到飽「買一送一」 優惠人數無上限

不景氣加上疫情發燒，國際旅客卻步、民眾外出用餐機會減少，「宅經濟」發燒，星級飯店不得不祭出「史上最優惠」攬客。包括台北國泰萬怡酒店首次推出優惠人數無上限的「買一送一」，晶華酒店有「情人節史上最大餐飲折扣」，君品酒店也打破以往推出「月租客房」方案。

台北國泰萬怡酒店全日餐廳 MJ Kitchen自13日至29日共11天，每周四至周日午餐推出「買一送一」優惠，且人數無上限，餐價平日1,080+10%、假日1,280+10%，第二人只收原價服務費，兩人用餐相當於54折。此外，2月14日起酒店也與外送平台合作推出「冬令食補鍋物」外送套餐，有北港麻油雞、肥腸鴨血豆腐鍋、酸菜白肉鍋等5種鍋物選擇，並提供主食、海鮮及火鍋料等選項，4到6人999元起。

晶華酒店於2月14日至3月14日推出史無前例的「愛‧分享」回饋活動，1990年至今所有在晶華酒店完婚的佳偶們，只要登入「晶華會」活動網站成為會員，即可享有包括用餐7折、豪華客房住宿每晚3,456元、沐蘭SPA療程3,300元、以及成功介紹親友於晶華舉辦婚宴即贈送套房住宿等禮遇。

同時，另推出「Sweet Suite」幸福住房專案每晚7,800元，情人節當晚入住可獲得限量情人節午茶組一套；3月14日前於館內用餐可參加「BMW浪漫之旅」抽獎活動，有機會獲得晶華酒店集團旗下五星酒店3天2夜的住宿劵。

晶華「愛分享」活動可享沐蘭SPA所推出的旅人最愛按摩療程禮遇價3300元。圖／台北晶華酒店提供 晶華酒店將邀請21000對曾在晶華完婚的佳偶回歸「愛分享」，分享值得註記的甜蜜時刻。圖／台北晶華酒店提供