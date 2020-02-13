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史上最優惠！ 這11天飯店吃到飽「買一送一」 優惠人數無上限

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北國泰萬怡酒店MJKITCHEN連續11天午餐買一送一優惠。圖／台北國泰萬怡酒店提供

不景氣加上疫情發燒，國際旅客卻步、民眾外出用餐機會減少，「宅經濟」發燒，星級飯店不得不祭出「史上最優惠」攬客。包括台北國泰萬怡酒店首次推出優惠人數無上限的「買一送一」，晶華酒店有「情人節史上最大餐飲折扣」，君品酒店也打破以往推出「月租客房」方案。

台北國泰萬怡酒店全日餐廳 MJ Kitchen自13日至29日共11天，每周四至周日午餐推出「買一送一」優惠，且人數無上限，餐價平日1,080+10%、假日1,280+10%，第二人只收原價服務費，兩人用餐相當於54折。此外，2月14日起酒店也與外送平台合作推出「冬令食補鍋物」外送套餐，有北港麻油雞、肥腸鴨血豆腐鍋、酸菜白肉鍋等5種鍋物選擇，並提供主食、海鮮及火鍋料等選項，4到6人999元起。

晶華酒店於2月14日至3月14日推出史無前例的「愛‧分享」回饋活動，1990年至今所有在晶華酒店完婚的佳偶們，只要登入「晶華會」活動網站成為會員，即可享有包括用餐7折、豪華客房住宿每晚3,456元、沐蘭SPA療程3,300元、以及成功介紹親友於晶華舉辦婚宴即贈送套房住宿等禮遇。

同時，另推出「Sweet Suite」幸福住房專案每晚7,800元，情人節當晚入住可獲得限量情人節午茶組一套；3月14日前於館內用餐可參加「BMW浪漫之旅」抽獎活動，有機會獲得晶華酒店集團旗下五星酒店3天2夜的住宿劵。

晶華「愛分享」活動可享沐蘭SPA所推出的旅人最愛按摩療程禮遇價3300元。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店將邀請21000對曾在晶華完婚的佳偶回歸「愛分享」，分享值得註記的甜蜜時刻。圖／台北晶華酒店提供

君品酒店即日起至4月30日推出「2020國人純住房」優惠專案，每房3,300元(專案原價15,015元，超過2.2折，每日限量10間)，早餐加購價2客500元（原價748元/客），比買一送一更優惠。此外，即日起至4月30日的「國人一泊二食」住房專案，雙人成行每晚5,998元(專案原價27,333元，超過2.2折，每日限量10間)。即日起至6月30日另推出「月租客房」方案，雅緻客房每月45,000元起，平均每晚1,500元。

君品酒店首度推出「月租客房」，雅緻客房每月45,000元起，平均每晚1,500元。圖／君品酒店提供
雙人成行一泊二食每晚5,998元，含雲軒西餐廳傳統水煮龍蝦搭配Verdi氣泡酒。圖／君品酒店提供

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