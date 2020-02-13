考量武漢肺炎疫情影響 GSMA宣布取消今年MWC世界通訊展

武漢肺炎在全球疫情越來越險峻，各行各業都受到強烈衝擊。原訂將於2月24日至27日於西班牙巴塞隆納登場的MWC世界行動通訊大會（Mobile World Congress），稍早也宣布取消今年活動，這也是MWC從2006年開始舉辦以來，首次停辦。

雖然上週主辦單位GSMA表示MWC 2020將照常舉行，但隨著近日越來越多參展廠商考量疫情狀況紛紛宣布退出，GSMA於12日召開緊急會議後已正式由執行長John Hoffman在官網發出聲明，表示因應全球武漢肺炎疫情狀況，今年MWC將不舉辦。

MWC為每年在西班牙巴塞隆納舉辦的行動通訊產業年度盛事，不少新品或通訊技術、應用皆會在此時發表或展示，吸引全球各地眾多廠商、媒體、分析師參與。在GSMA宣布MWC 2020停辦之前，包括LG、Ericsson、Amazon、Sony、Facebook、Intel、MediaTek、NTT Docomo、Nokia、NVIDIA、vivo等參展品牌都已表示考量員工及客戶安全，退出此次展會。