日本首台「全背殼型座椅」電車！HINOTORI號3月14日上路

鐵路迷們又有新目標了！日本近畿日本鐵道（近鐵）預計將於3月14日新推出行駛於大阪－名古屋之間的新型名阪特急「HINOTORI」，全車都設計有「背殼型座椅」，方便乘客放倒座椅也不會影響他人，乃是日本首輛全車採背殼型座椅的電車。為慶祝首航，官網還舉行限時活動，有機會獲得紀念禮品。

HINOTORI以「更深層的放鬆」為設計理念，將車輛意象與鳳凰相連而命名，擁有豔紅色的金屬烤漆外觀。共有6節、8節車廂的兩種配置，共計11組編組。車上分為高級車廂與標準車廂，高級車廂採2-1排列，全座位採電動可調式背殼型座椅（Back Shell），前後間距為130公分，是日本鐵道最高規格。標準車廂的標準座椅，也擁有背殼型設計，前後間距為116公分。另外車上也有長凳區、咖啡區等配置。車上還會以4國語言顯示乘車資訊，並首次裝載運行資訊螢幕，同時提供免費Wifi。