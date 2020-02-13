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日本首台「全背殼型座椅」電車！HINOTORI號3月14日上路

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
HINOTORI擁有豔紅的外觀。圖／近鐵提供

鐵路迷們又有新目標了！日本近畿日本鐵道（近鐵）預計將於3月14日新推出行駛於大阪名古屋之間的新型名阪特急「HINOTORI」，全車都設計有「背殼型座椅」，方便乘客放倒座椅也不會影響他人，乃是日本首輛全車採背殼型座椅的電車。為慶祝首航，官網還舉行限時活動，有機會獲得紀念禮品。

HINOTORI以「更深層的放鬆」為設計理念，將車輛意象與鳳凰相連而命名，擁有豔紅色的金屬烤漆外觀。共有6節、8節車廂的兩種配置，共計11組編組。車上分為高級車廂與標準車廂，高級車廂採2-1排列，全座位採電動可調式背殼型座椅（Back Shell），前後間距為130公分，是日本鐵道最高規格。標準車廂的標準座椅，也擁有背殼型設計，前後間距為116公分。另外車上也有長凳區、咖啡區等配置。車上還會以4國語言顯示乘車資訊，並首次裝載運行資訊螢幕，同時提供免費Wifi。

HINOTORI預計將於3月14日首航，並且於2月14日開始販售車票，旅客可直接從大阪難波前往名古屋車站，不需至新大阪轉車。高級車廂車資為5,240日圓（約新台幣1,500元），標準車廂則為4,540日圓（約新台幣1,300元），乘車時間為2小時10分鐘。為了紀念「HINOTORI」首航，近鐵中文臉書粉絲專頁舉辦限時活動，參加就有機會獲得「HINOTORI 首航紀念小禮物」。

高級車廂設置有電動可調式背殼型座椅。圖／近鐵提供
標準車廂也擁有背殼型座椅。圖／近鐵提供

大阪 名古屋 鐵道
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