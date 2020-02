大衛霍克尼再創高價 四月香港春拍行情看好

倫敦蘇富比(Sotheby's)當代藝術晚拍於當地時間2月11日晚間舉辦,領銜的大衛霍克尼(David Hockney)《水花Splash》以23,117,000英鎊高價(近9億台幣)成交,為霍克尼作品第三高拍賣價的作品;即將於四月份香港蘇富比當代藝術晚間拍賣登場的另一代表作《三十朵向日葵》亦可望再創佳績。該場倫敦拍賣成績不惡,總成交額達92,488,659英鎊(約36億台幣),成交率高達93.5%。

《水花Splash》作於1966年,年前曾來台展出,為其「加州夢」作品的典範,是霍克尼以水和泳池為主題的三部曲之第二幅(三部曲中最大件作品現由泰特英國藝術館典藏)。該畫作於於2006年第二次上拍賣時便以290萬英鎊成交,創當時藝術家拍賣紀錄;此次成交價更遠超過當時的8倍。近年來霍克尼聲勢高漲,十大最高價成交拍品中,九項於過去兩年間刷新,包括在2018年於紐約佳士得(Christie’s)以近27億台幣成交的《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)),創當時在世藝術家最高價作品記錄。

大衛霍克尼《水花Splash》最終以近9億台幣成交。圖/蘇富比提供