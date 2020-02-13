大衛霍克尼再創高價 四月香港春拍行情看好

倫敦蘇富比（Sotheby's）當代藝術晚拍於當地時間2月11日晚間舉辦，領銜的大衛霍克尼（David Hockney）《水花Splash》以23,117,000英鎊高價（近9億台幣）成交，為霍克尼作品第三高拍賣價的作品；即將於四月份香港蘇富比當代藝術晚間拍賣登場的另一代表作《三十朵向日葵》亦可望再創佳績。該場倫敦拍賣成績不惡，總成交額達92,488,659英鎊（約36億台幣），成交率高達93.5%。

《水花Splash》作於1966年，年前曾來台展出，為其「加州夢」作品的典範，是霍克尼以水和泳池為主題的三部曲之第二幅（三部曲中最大件作品現由泰特英國藝術館典藏）。該畫作於於2006年第二次上拍賣時便以290萬英鎊成交，創當時藝術家拍賣紀錄；此次成交價更遠超過當時的8倍。近年來霍克尼聲勢高漲，十大最高價成交拍品中，九項於過去兩年間刷新，包括在2018年於紐約佳士得（Christie’s）以近27億台幣成交的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)），創當時在世藝術家最高價作品記錄。

大衛霍克尼《水花Splash》最終以近9億台幣成交。圖／蘇富比提供