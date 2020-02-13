SEIKO也撐不住了！受武漢肺炎影響取消3月東京新表活動

隨著武漢肺炎疫情的升溫，原訂在3月舉辦自家表展的SEIKO也撐不住質疑壓力宣佈取消，再度成為疫情的另類受害者。而這也是SWATCH集團Time To Move鐘表展停辦，以及寶格麗退出巴塞爾珠寶暨鐘表展後，第三個因武漢肺炎受到影響的腕表品牌。

SEIKO在去年宣佈，因為2020年巴塞爾珠寶暨鐘表展的時程推遲，不利於品牌發表新品，因此選擇不參與，而另於今年3月在東京舉辦自家鐘表展。但根據外媒報導指出，同樣是擔心疫情擴大，SEIKO考量到與會人員的健康問題，所以不得不選擇取消。但在2月初，同樣原本要在蘇黎世舉辦Time To Move鐘表展的SWATCH則是率先停辦，當時業界多是認為SEIKO也會跟進取消東京高峰會，因為目前日本武漢肺炎確診人數逐漸攀升，加上又有「鑽石公主號」上百病例的威脅，情勢並不樂觀，所以不舉行也是意料中事。

被SEIKO的新品發表活動，原訂是要替同集團的Grand Seiko舉辦60周年、以及Seiko Divers腕表55周年的盛大慶祝活動，並推出紀念表款。圖／SEIKO提供

這場被SEIKO並命名為「高峰會Summit」的新品發表活動，原訂是要替同集團的Grand Seiko舉辦60周年、以及Seiko Divers腕表55周年的盛大慶祝活動，並推出紀念表款。但武漢肺炎疫情有可能在今年日本東京夏季奧運來臨時，才有可能趨緩，SEIKO選擇在最後一刻才取消，就是考慮到可能無法安全的進行活動，而未來會怎麼曝光新品，目前品牌尚未有新的計畫可告知。