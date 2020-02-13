美妝、玫瑰深得女人心 奢華寶貝、文華花苑推聯名花禮
美妝品、玫瑰花都是深得女人心的浪漫禮物，迎接即將來臨的西洋情人節，「BÉBÉPOSHÉ奢華寶貝」攜手「MandarinFlorist文華花苑」，推出兩款聯名花禮，今年要給女人加倍的寵愛和祝福。
2020 春季聯名巧遇情人節，BÉBÉ POSHÉ順應 Home SPA 輕鬆在家保養的趨勢潮流，特別推出「心型紅玫面膜禮盒組」，裡頭同時結合頂級面膜與植萃精油，其中新肌煥妍緊緻磁吸面膜添加有取自加拿大冰川海泥、以色列死海磁泥、法國專利蕎麥籽萃取等珍稀成分，以及新肌煥妍馥桂油則可平衡美肌，重要場合於妝前使用更能優化妝效。
另一款聯名花禮「精裝紅玫馥桂禮盒組」，則是只有新肌煥妍馥桂油單一產品。
值得一提的是，這次的聯名花禮，文華花苑指定紅玫瑰為唯一主角，選用特級紅玫瑰、奧斯丁庭園玫瑰、進口迷你薔薇，設計出富有層次，如玫瑰花園般盛開綻放的限定情人節花禮。
特定空運來台的多樣玫瑰，不同的花型姿態層疊出令人驚豔的紅色樣貌，輔以金絲纏繞作成高貴典雅的愛心圖樣，兼具品味與細節。
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