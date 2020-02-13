日本禮物品牌推情人節限定組 讓心愛的她變身日雜女模

不用飛日本，也能為心愛的她，準備日本最新夯品，作為情人禮。日本超人氣禮物品牌Maison de FLEUR不僅在微風南京、新光三越台南西門店、微風信義、巨城購物中心等百貨設有櫃點，網路平台亦同步推出日本最新商品。

Maison de FLEUR在2月推出一系列情人節禮物組，主打「一生一世」與「愛你久久」兩種系列特惠商品，包含高人氣的蝴蝶結緞帶後背包及品牌經典的蝴蝶結絲帶手提包等熱賣款式。

一生一世-刺繡LOGO荷葉邊提手包。 圖／台灣紋意提供

「一生一世」系列包款組，結合品牌經典的蝴蝶結絲帶手提包，還有超人氣荷葉邊提手包。「愛你久久」系列包款，則包含日本時尚雜誌推薦的浮雕玫瑰手提後背包，還有氣質蝴蝶結緞帶兩用手提背包。