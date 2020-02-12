買超貴保養品，先學「正確保養時間」　起床消水腫妙方

肌膚保養，除了使用適合自己膚質的保養品外，但更重要的是「正確保養時間」。

為何護膚要制定時間？如果不按照著時間保養，真的效果會不佳嗎？皮膚其實在每天不同的時段，會有不同的任務及狀態產生，也可能產生不同的狀況，以下是皮膚科醫生提供，依照每天的時間表制定的保養時間。

早晨「6:00~7:00」

一覺醒來，喚醒皮膚的首要步驟，就是「清潔」，建議在洗臉之前，可以先用溫熱毛巾敷15至30秒，讓休眠的細胞得以甦醒，再用比體溫高些的溫水清潔臉部，選用溫和洗淨力的清潔產品，喚醒肌膚活力。

許多人剛睡醒時，會有水腫、睡痕等問題，因為淋巴循環及血液循環緩慢，水分聚集在細胞內，還沒來得及代謝掉，才會出現這樣的狀況。建議可以用些冰敷袋，或不喝的溫熱茶包，敷在眼周5分鐘，再搭配著手法輕輕按摩，讓一整天的眼睛雪亮活絡起來。

早晨至中午「8:00~12:00」

早上起床清潔後的肌膚，是抵抗力最強的時刻，也是表皮新陳代謝速度較快的時間，而相對油脂分泌旺盛與角質堆積，也可能增加。

建議隨身可以攜帶著為肌膚補水的保濕噴霧，若肌膚嚴重出油，可以使用吸油面紙壓掉油分，但還是要記得補水保濕噴霧，這樣臉部才能一直保持著濕潤又細緻的狀態。

午餐至下午茶「12:00~15:00」

中午吃飽飯開始，血壓及賀爾蒙分泌會開始降低，會慢慢感到疲倦感，皮膚這時最脆弱，在一開始的防護工作，就顯得特別重要。可以選擇有抗氧化、維生素E、維生素B的防曬產品，去抵禦脆弱肌膚遇見的惡劣環境及氣候。

晚餐、下班時刻「18:00~21:00」

疲憊了一天的肌膚，開始出現疲態，有上妝的皮膚，更需要好好呼吸，此刻最重要是卸妝與清潔，一定要完全、完整。

身體休眠時間「22:00~23:00」