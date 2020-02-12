聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情帶動美妝電商業績漲5成　小黑瓶、平衡油保養賣翻

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭官網銷售第3名 「皇家蜂王乳雙導精華」30ml／5,750元、50ml／7,750元。圖／嬌蘭提供

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，也讓台灣消費者儘量少出門，直接衝擊到專櫃美妝、保養的生意，業者私下表示，靠櫃的消費者減少5成以上。但專櫃業者想盡辦法衝線上購物的買氣，搭配專屬優惠組合、獨家服務等，即使現在遇到疫情，業績比去年大漲5成。

嬌蘭的官方網購商城近期發現，許多民眾不出門，滑手機就上網購物，每天業績都翻倍成長，而且還發現「會網購的消費者，與會靠櫃的消費者不一樣，網購族群很清楚知道自己要什麼，除了保養品外，需要試色號的唇膏、粉底等也是賣得很好」。蘭蔻則觀察到，消費者不出門逛街，但「對保養一樣有需求」，疫情爆發後，業績反而較之前成長4成。

為了刺激線上購物買氣，加上情人節檔期，許多美妝品牌近1個月都花心思促銷電商平台，包括官網限定優惠組合與服務，比靠櫃還划算吸客。

嬌蘭只要在線上下單，不限金額就會以「法式禮盒」包裝，收到的消費者，都有一種驚喜感，另外線上購買花草水語香水、藝術沙龍高級訂製香水、紅寶之吻彩殼，都享有全天候的刻字服務，實體櫃位只有特定時間才能刻字，且線上下單就送三件禮、消費滿3,500元就有滿額禮，實體櫃位的滿額禮門檻是從5,500元起。

嬌蘭近期銷售的前三名，包括因應戴口罩後，能調理肌膚狀況的皇家蜂王乳平衡油、24K純金光粉底液與皇家蜂王乳雙導精華，均是高價保養品，可以發現不少愛用者轉向網購的趨勢。而戴口罩不建議畫全妝後，新推出的小酪梨極致毛孔神隱妝前凝露，當成基礎底妝使用，也賣出佳績。

蘭蔻電商也發現，消費者在疫情特別重視保養，銷售冠軍就是進化版小黑瓶超未來肌因賦活露，能為肌膚維持穩定狀況，其次為零粉感超持久粉底，因為其水潤質感，能夠幫助吸油，適合戴口罩時使用，主打防曬的超輕盈UV水凝露SPF50、PA++++，是銷售第三名，是輕盈不起屑的防曬品，讓很多上班族擦上後，就能直接去上班。

雅詩蘭黛則趁著情人節，除了單筆滿3,600元加送年輕金三角組合，2月14日前還有情人節加贈好禮。

品牌也曝光官網上銷售前三名，前兩名都是官網獨家組合，第一名為小棕瓶特潤超導修護露為組合的特潤超導明星組，買一送四的組合，對抗換季時肌膚狀況，第二名為強化夜間修護的「棕心晚安修護組」，以小棕瓶30ml搭配，好入手的2,680元，讓小資女夜間輕鬆保養與嘗試 熱賣款。第三名則是戴口罩都需要用到的粉嫩慾望潤色護唇膏，熱門色已經賣到缺貨。

雅詩蘭黛官網銷售第二名「棕心晚安修護組」／特價2,680元。圖／雅詩蘭黛提供
蘭蔻官網獨家活動。圖／摘自蘭蔻官網
蘭蔻官網銷售第3名「超輕盈UV水凝露SPF50、PA++++」30ml／1,950元。圖／蘭蔻提供
雅詩蘭黛官網獨家，單筆購買金額3,600就贈送「年輕金三角組合」。圖／摘自雅詩蘭黛官網
蘭蔻官網銷售冠軍「超未來肌因賦活露」30ml／3,000元。圖／蘭蔻提供
雅詩蘭黛官網銷售冠軍，「獨家特潤超導明星組」／特價3,900元。圖／雅詩蘭黛提供
嬌蘭官網上獨家活動。圖／摘自嬌蘭官網
雅詩蘭黛官網銷售第三名「粉嫩慾望潤色護唇膏」／1,100元。圖／雅詩蘭黛提供
嬌蘭官網銷售第2名「24K純金光粉底液」30ml／3,550元。圖／嬌蘭提供
雅詩蘭黛官網獨家活動。圖／摘自雅詩蘭黛官網
嬌蘭官網銷售冠軍「嬌蘭皇家蜂王乳平衡油」50ml／5,300元。圖／嬌蘭提供
蘭蔻官網銷售第2名「零粉感超持久粉底」30ml／2,000元。圖／蘭蔻提供

網購 疫情 口罩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

送烤鴨花束、抽萬元GJ手鐲！王品8餐廳情人節享浪漫

情人節出奇招！動物園拿蟑螂當「舊愛 」 演出餵食療癒秀

逾四成境外電商未開發票 其中18家仍失聯

情人節送這個禮物 傳情又療癒紓壓

相關新聞

買超貴保養品，先學「正確保養時間」　起床消水腫妙方

肌膚保養，除了使用適合自己膚質的保養品外，但更重要的是「正確保養時間」。

疫情帶動美妝電商業績漲5成　小黑瓶、平衡油保養賣翻

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，也讓台灣消費者儘量少出門，直接衝擊到專櫃美妝、保養的生意，業者私下表示，靠櫃的消費者減少5成以...

百貨來客慘掉 台北101找內援、新光三越宅配服務將上線

時間推回到今年一月七日的微風集團尾牙，當時微風集團董事長廖鎮漢暢談今年集團重點發展「微風生態圈」，沒想到僅事隔一個多月，...

OKmart「草莓歐蕾、草莓拿鐵」登場！限時同品項第二杯5折

飄散粉紅泡泡的草莓季，就是要喝一杯季節限定飲品才夠味！OKmart在西洋情人節前夕推出「草莓歐蕾」、「草莓拿鐵」，2月1...

送烤鴨花束、抽萬元GJ手鐲！王品8餐廳情人節享浪漫

隨著2月14日西洋情人節將近，王品集團各品牌也推出一系列優惠方案。夏慕尼推出2款特色主餐，還有消費抽Georg Jens...

G-Shock為女孩打造專屬表款 透明風加上玫瑰金讓人眼睛無法移開

什麼是為女孩打造的專屬表款？在過去Casio要推出新女表時，多是掛上Baby-G的品牌名稱，但今年罕見的由G-Shock...

為腕表添動能？這個法寶也是家中art deco

機械手表的運作，仰賴人手為機械上鍊，進而帶來運轉動能。機械表又分為自動上鍊與手動上鍊，然而即便是自動上鍊腕表，太久沒戴、...

紐約時裝周／木村光希濃妝搖滾COACH秋季秀 幾何包搶眼

COACH發表2020秋季男、女裝系列，品牌全球代言人Michael B. Jordan、木村光希（Kōki,）都是秀上嘉賓，凱亞葛柏（Kaia Gerber）和水原希子則走上伸展台，詮釋紐約下城區的八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛。

《愛的迫降》定情香氛蠟燭台灣開賣！正赫款、世理款快全套入手

超夯韓劇《愛的迫降》本周即將邁入大結局，玄彬、孫藝真的虐心愛情戲已轉至南韓繼續上演，但大家可別忘了當初在北韓市集利正赫拿...

無畏疫情 寶鴻堂鐘表忠孝店回歸東區強勢開幕

無畏疫情連帶影響景氣低迷，本地重量級通路寶鴻堂鐘表於今日開設品牌第四間店舖，現場並邀請到九天民俗技藝團帶來精彩的「鬧熱鑼鼓新氣象」開場，強勢回歸。

凱亞葛柏素顏綻放仙女光 木村光希的妝髮師到底是誰？

作為伸展台上的超強星二代，木村拓哉、工藤靜香的女兒木村光希（Kōki,），以及超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）都是時尚圈耀眼的新星，分別出生於2003年與2001年，是青春正盛的17歲與19歲，但19歲的凱亞葛柏看起來卻反比木村光希小了好幾歲，讓網友再度發問：負責木村光希妝髮的到底是哪位？

情人節送這個禮物 傳情又療癒紓壓

情人節將至，魚中魚水族寵物在情人節推出「告白幸福魚缸組合」，可愛的小魚，搭配上綠意水草、亮眼彩石，不管是情侶告白傳情或是當辦公室小物，療癒又舒壓。台中永豐棧酒店風尚點心坊主廚以「戀愛的滋味」為概念，研發6款無花果系列甜點，期待能以甜點為天下有情人創造幸福。

熱門新聞

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

拍照半小時、店裡換襪子！甜點店怒「禁止網美」破千讚

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

寶瓶星號乘客下船後欲游泳 花蓮運動中心封館消毒

口罩也能這樣送！來這裡捐血250cc送一盒500cc送兩盒

明變天！午後西半部、東北部有雨 下周急凍低溫剩9度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。