疫情帶動美妝電商業績漲5成　小黑瓶、平衡油保養賣翻

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，也讓台灣消費者儘量少出門，直接衝擊到專櫃美妝、保養的生意，業者私下表示，靠櫃的消費者減少5成以上。但專櫃業者想盡辦法衝線上購物的買氣，搭配專屬優惠組合、獨家服務等，即使現在遇到疫情，業績比去年大漲5成。

嬌蘭的官方網購商城近期發現，許多民眾不出門，滑手機就上網購物，每天業績都翻倍成長，而且還發現「會網購的消費者，與會靠櫃的消費者不一樣，網購族群很清楚知道自己要什麼，除了保養品外，需要試色號的唇膏、粉底等也是賣得很好」。蘭蔻則觀察到，消費者不出門逛街，但「對保養一樣有需求」，疫情爆發後，業績反而較之前成長4成。

為了刺激線上購物買氣，加上情人節檔期，許多美妝品牌近1個月都花心思促銷電商平台，包括官網限定優惠組合與服務，比靠櫃還划算吸客。

嬌蘭只要在線上下單，不限金額就會以「法式禮盒」包裝，收到的消費者，都有一種驚喜感，另外線上購買花草水語香水、藝術沙龍高級訂製香水、紅寶之吻彩殼，都享有全天候的刻字服務，實體櫃位只有特定時間才能刻字，且線上下單就送三件禮、消費滿3,500元就有滿額禮，實體櫃位的滿額禮門檻是從5,500元起。

嬌蘭近期銷售的前三名，包括因應戴口罩後，能調理肌膚狀況的皇家蜂王乳平衡油、24K純金光粉底液與皇家蜂王乳雙導精華，均是高價保養品，可以發現不少愛用者轉向網購的趨勢。而戴口罩不建議畫全妝後，新推出的小酪梨極致毛孔神隱妝前凝露，當成基礎底妝使用，也賣出佳績。

蘭蔻電商也發現，消費者在疫情特別重視保養，銷售冠軍就是進化版小黑瓶超未來肌因賦活露，能為肌膚維持穩定狀況，其次為零粉感超持久粉底，因為其水潤質感，能夠幫助吸油，適合戴口罩時使用，主打防曬的超輕盈UV水凝露SPF50、PA++++，是銷售第三名，是輕盈不起屑的防曬品，讓很多上班族擦上後，就能直接去上班。

雅詩蘭黛則趁著情人節，除了單筆滿3,600元加送年輕金三角組合，2月14日前還有情人節加贈好禮。