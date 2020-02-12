百貨來客慘掉 台北101找內援、新光三越宅配服務將上線

時間推回到今年一月七日的微風集團尾牙，當時微風集團董事長廖鎮漢暢談今年集團重點發展「微風生態圈」，沒想到僅事隔一個多月，全球正面臨武漢新冠肺炎的暴風式擴張，微風也拋出百貨裁減人力的震撼彈、證實將進行人力精簡，微風生態圈頓時演變成一場「微風暴風圈」。而百貨業面臨武漢肺炎這場零售業暴風雨，又該如何找出新出路呢？腦筋動得快的百貨、品牌業者找出了對應之道。

●台北101找內援鎖定租戶、會員 新光三越推動APP宅配新服務

過往觀光客源占比最高的台北101購物中心，少了觀光客的外援，便想辦法增加內援。台北101購物中心營運長朱麗文表示，本周末起將針對一萬三千名的台北101大樓租戶，以及約八萬名的活躍會員推出專屬優惠。減少的客流從最接近自己的潛在消費者、主顧客挖掘。

另外，擁有超過百萬APP會員的新光三越，目前正計劃推出APP宅配功能新服務，預計近期就會正式推出，解決疫情時期人潮短缺的問題。

百貨專櫃品牌也有變通方式，過去精品常有的預約一對一服務方式，現在也擴大到化妝品，採一對一服務模式對主顧客動員；國際精品也出現到府結帳的服務。SOGO同樣表示，過去精品較常出現主顧客匯款、品牌寄件到家的服務，現在美妝櫃採取此模式的客人也變多了。

●微風拋出人事精簡令 這都怪武漢肺炎嗎？

至於微風率先拋出人事精簡震撼彈，這筆帳是否全都算在武漢肺炎的頭上？抑或是集團營運問題的順水推舟？市場上認為，「裁員是警訊」、「武漢肺炎只是其中的一根稻草」、「營運體質有問題，武漢肺炎帶來的只是雪上加霜」，同時也有網友反應，「每次到微風逛街都看不到人，營運早就出現問題了吧。」