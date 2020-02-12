OKmart「草莓歐蕾、草莓拿鐵」登場！限時同品項第二杯5折

飄散粉紅泡泡的草莓季，就是要喝一杯季節限定飲品才夠味！OKmart在西洋情人節前夕推出「草莓歐蕾」、「草莓拿鐵」，2月13日至2月17日可享同品項第二杯5折；另有愛心造型與荷包蛋造型的QQ糖，OK App會員獨享同品項2件特價43元。

OKmart「草莓歐蕾」、「草莓拿鐵」原料由苗栗大湖直送新鮮草莓冷凍後磨製成粉，零添加人工色素，每一口都散發甜甜草莓香，2月13日上市，

除了實體門市之外，OKmall雲端商城也有專屬活動，2月13日至2月16日大杯美式、大杯拿鐵皆可享買10杯5折的優惠，並加贈1,314點，在OKmall轉贈咖啡並兌換成功者，還可抽點晴品玫瑰金項鍊。