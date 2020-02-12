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OKmart「草莓歐蕾、草莓拿鐵」登場！限時同品項第二杯5折
飄散粉紅泡泡的草莓季，就是要喝一杯季節限定飲品才夠味！OKmart在西洋情人節前夕推出「草莓歐蕾」、「草莓拿鐵」，2月13日至2月17日可享同品項第二杯5折；另有愛心造型與荷包蛋造型的QQ糖，OK App會員獨享同品項2件特價43元。
OKmart「草莓歐蕾」、「草莓拿鐵」原料由苗栗大湖直送新鮮草莓冷凍後磨製成粉，零添加人工色素，每一口都散發甜甜草莓香，2月13日上市，
除了實體門市之外，OKmall雲端商城也有專屬活動，2月13日至2月16日大杯美式、大杯拿鐵皆可享買10杯5折的優惠，並加贈1,314點，在OKmall轉贈咖啡並兌換成功者，還可抽點晴品玫瑰金項鍊。
OKmart獨家販售的法布甜「草莓珍珠盒」以新鮮草莓卡士達醬搭配草莓果醬，口感濃郁綿密，造型更有如珠寶盒般可愛；樂樂甜點「草莓脆皮提拉米蘇蛋糕」以酸甜草莓搭配苦甜的提拉米蘇；另外像是「天然草莓乾」、「草莓初雪乳酪蛋糕」等都是會員專屬商品，全台門市可享會員團購價。
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