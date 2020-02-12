送烤鴨花束、抽萬元GJ手鐲！王品8餐廳情人節享浪漫

隨著2月14日西洋情人節將近，王品集團各品牌也推出一系列優惠方案。夏慕尼推出2款特色主餐，還有消費抽Georg Jensen LOVE KNOT純銀手鐲的活動。另外西堤牛排則有白酒嫩煎干貝的加價優惠。其他如Su/food、沐越、享鴨等品牌，亦都有不同的優惠或慶祝方案。

「夏慕尼」今年情人節推出「澳洲和牛」、「可可鴨胸」的2選1主餐，每套1268元。即日起至2月23日期間，情侶用餐並參與綁紅線的打卡活動，就有機會獲得價值11,500元的Georg Jensen LOVE KNOT純銀手鐲，共計3組。「西堤牛排」自即起至2月16日期間，點購2套經典套餐，可享白酒嫩煎干貝的299元加購價，限量8800份。

以輕食簡餐為主的「Su/food」推出La Sant’s情人節套餐，以「國王爐烤牛肉」、「女王香煎鮭魚」、「騎士嫩煎雞腿排」（3擇2）組成，雙人套餐價1,314 元。以越式料理為主的「沐越Mu Viet」推出「越是愛你 情人套餐」，每套1,040元，可加購限量「紅酒小酌」，每杯99元。供應烤鴨料理的「享鴨」於情人節前推出烤鴨花束，民眾在3月8日前參加指定活動，有機會在3月14日白色情人節代贈烤鴨花束給指定對象，共計10名。