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G-Shock為女孩打造專屬表款 透明風加上玫瑰金讓人眼睛無法移開
什麼是為女孩打造的專屬表款？在過去Casio要推出新女表時，多是掛上Baby-G的品牌名稱，但今年罕見的由G-Shock來操刀，創造出全新的「晶透系列」腕表，讓人意外。
透明表殼的作品並不是G-Shock首次推出，但每一次都能獲得消費者極高的迴響，包括了先前為了紀念35周年而生的「黃金冰川」系列。雖然反應不錯，但多數女孩們們通常都只能「純欣賞」卻難以上手，原因就在於一般的G-Shock的腕表，連同表殼的尺寸會達到50毫米（五公分），這對手腕圍度本就纖細的人來說，根本無法駕馭。所以，G-Shock也聽到女性消費者的心聲了，在這季首次推出尺寸縮小的「晶透系列」，介於中性的表徑，反而也吸引了男性表迷的關注。
但除了表徑縮小，介於原有的G-Shock及Baby-G表款之外，全新的晶透系列腕表最讓女孩一見就傾心，當然就是透明表身搭配玫瑰金的表盤，十足以「美型」為思考而設的款式。但即便如此，該有的功能可是一點都沒少，具備耐衝擊構造，具備世界時間、碼錶、倒數計時、鬧鈴、背光照明…等多元機能。G-Shock還一口氣準備了三款不同設計，讓消費者都能找到可搭配自己造型的那一款。
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