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為腕表添動能？這個法寶也是家中art deco
機械手表的運作，仰賴人手為機械上鍊，進而帶來運轉動能。機械表又分為自動上鍊與手動上鍊，然而即便是自動上鍊腕表，太久沒戴、動能運作完畢的同時，機械表也會停止運作。有沒有簡單的方法，讓腕表常保動能？有，來自義大利的SCATOLA del TEMPO自動上鍊收藏盒，將能一兼二顧，一次完成兩種願望。
品牌創辦人Sandro Colarieti原本也是手表的收藏與愛好者，當初僅是為了歸納自己珍貴的百達翡麗腕表，進而開創了SCATOLA del TEMPO。因為Sandro Colarieti自己收藏的珍貴名表，所以他選擇由工匠手工製作的義大利小牛皮與實木，再運用瑞士製造的省電、慢速、低磁性上鍊馬達，打造出兼具古典風格而美觀的自動上鍊收藏盒。
如果你擁有多只手表，七只裝的7-RT具備四格收納空位與三個自動上鍊儀，可透過微處理器控制，改變24小時內的旋轉圈數，並採順時針或逆時針運行；想把上鍊儀當成桌面的裝飾物件？單件的Rotor-One正好能幫腕表上鍊，同時賞心悅目。此外如果針對旅行需求，VALIGETTA另有4到16只裝的不同尺寸。喜歡？就是和珍愛的時計，一同風格啟程。
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