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紐約時裝周／木村光希濃妝搖滾COACH秋季秀 幾何包搶眼

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
品牌日本代言人木村光希手上拿著未上市的COACH x BAPE聯名限定包款。圖／COACH提供

COACH發表2020秋季男、女裝系列，品牌全球代言人Michael B. Jordan、木村光希（Kōki,）都是秀上嘉賓，凱亞葛柏（Kaia Gerber）和水原希子則走上伸展台，詮釋紐約下城區的八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛。

執行創意總監Stuart Vevers特別鳴謝尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）基金會，並且以這位已逝傳奇塗鴉藝術家的箴言「紐約就是我的心之所屬」作為當季靈感，這場在紐約市47街倉庫發表的秋季大秀，洋溢紐約下城區的奔放藝術氣息。秋季系列仍以多層次穿搭表現，單色亮眼組合或是飽和鮮豔的條紋，都讓寬版外套極具氣勢，Shearling拼接大衣則有藝術拼貼的呈現。皮革單品以秋日濃郁的棕紅、鈷藍、銘黃色打造襯衫、裙裝與大衣外套，帶來鮮明輪廓；背心、開襟外套搭配襯衫的撞色造型，有著不按牌理出牌的率性；針織衫的圖樣，除了馬賽克、幾何線條，還有與之相對應的大自然景致，在銳利線條之間創造了從容的呼吸感。

鞋履以平底鞋、運動鞋為主，是鬆放自然的踏實。在74歲金髮歌手Debbie Harry和龐克樂團The Coathangers的現場演唱中，COACH伸展台上向來備受矚目的包款配件，在這季有新鮮輪廓，就像城市樓景般運用方塊、三角錐或圓柱等造型，創作了別出心裁的幾何手袋。出席這場大秀的名人還包括韓團AOA成員雪炫（Seolhyun）、裘德洛之子Rafferty Law，而饒舌歌手昆西布朗（Quincy Brown）則是穿了未上市的COACH x BAPE系列服裝，木村光希手上的包款也是猿顏結合Signature C的COACH x BAPE聯名款，搶先曝光了限量系列。

凱亞葛柏為COACH 2020秋季發表走秀。圖／COACH提供
演員柔伊德區（Zoey Deutch）的手機包款好可愛。圖／COACH提供
色彩強烈的條紋服裝、包款，帶來COACH秋季系列新氣象。圖／COACH提供
色彩鮮亮的條紋是2020秋季男、女裝的重點表現之一。圖／COACH提供
執行創意總監Stuart Vevers和品牌日本代言人木村光希合影。圖／COACH提供
馬賽克、條紋、幾何印花等打造秋季系列的復古裙裝。圖／COACH提供
凱亞葛柏的後台照美到出塵。圖／COACH提供
木村光希手上拿著未上市的COACH x BAPE聯名限定包款。圖／COACH提供
74歲的歌手Debbie Harry在COACH發表現場演唱。圖／COACH提供
美國歌手昆西布朗身穿即將在美國、日本上市的COACH x BAPE系列。圖／COACH提供
水原希子走COACH 2020秋季發表秀。圖／COACH提供
裘德洛之子Rafferty Law現身COACH秋季大秀。圖／COACH提供
韓團AOA成員雪炫出席COACH大秀。圖／COACH提供
各式幾何包款是COACH秋季系列吸引人目光的配件。圖／COACH提供
COACH品牌全球代言人Michael B. Jordan出席大秀。圖／COACH提供
水原希子和執行創意總監Stuart Vevers合照還勾腳，超級可愛。圖／COACH提供
各式各樣的幾何包款是秋季系列的吸睛配件。圖／COACH提供
COACH在紐約市47街倉庫發表2020秋季大秀。圖／COACH提供
各式皮革單品在秋季系列有飽和色彩的表現。圖／COACH提供

紐約
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