紐約時裝周／木村光希濃妝搖滾COACH秋季秀 幾何包搶眼

COACH發表2020秋季男、女裝系列，品牌全球代言人Michael B. Jordan、木村光希（Kōki,）都是秀上嘉賓，凱亞葛柏（Kaia Gerber）和水原希子則走上伸展台，詮釋紐約下城區的八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛。

執行創意總監Stuart Vevers特別鳴謝尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）基金會，並且以這位已逝傳奇塗鴉藝術家的箴言「紐約就是我的心之所屬」作為當季靈感，這場在紐約市47街倉庫發表的秋季大秀，洋溢紐約下城區的奔放藝術氣息。秋季系列仍以多層次穿搭表現，單色亮眼組合或是飽和鮮豔的條紋，都讓寬版外套極具氣勢，Shearling拼接大衣則有藝術拼貼的呈現。皮革單品以秋日濃郁的棕紅、鈷藍、銘黃色打造襯衫、裙裝與大衣外套，帶來鮮明輪廓；背心、開襟外套搭配襯衫的撞色造型，有著不按牌理出牌的率性；針織衫的圖樣，除了馬賽克、幾何線條，還有與之相對應的大自然景致，在銳利線條之間創造了從容的呼吸感。