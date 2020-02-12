聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐約時裝周／木村光希濃妝搖滾COACH秋季秀 幾何包搶眼
COACH發表2020秋季男、女裝系列，品牌全球代言人Michael B. Jordan、木村光希（Kōki,）都是秀上嘉賓，凱亞葛柏（Kaia Gerber）和水原希子則走上伸展台，詮釋紐約下城區的八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛。
執行創意總監Stuart Vevers特別鳴謝尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）基金會，並且以這位已逝傳奇塗鴉藝術家的箴言「紐約就是我的心之所屬」作為當季靈感，這場在紐約市47街倉庫發表的秋季大秀，洋溢紐約下城區的奔放藝術氣息。秋季系列仍以多層次穿搭表現，單色亮眼組合或是飽和鮮豔的條紋，都讓寬版外套極具氣勢，Shearling拼接大衣則有藝術拼貼的呈現。皮革單品以秋日濃郁的棕紅、鈷藍、銘黃色打造襯衫、裙裝與大衣外套，帶來鮮明輪廓；背心、開襟外套搭配襯衫的撞色造型，有著不按牌理出牌的率性；針織衫的圖樣，除了馬賽克、幾何線條，還有與之相對應的大自然景致，在銳利線條之間創造了從容的呼吸感。
鞋履以平底鞋、運動鞋為主，是鬆放自然的踏實。在74歲金髮歌手Debbie Harry和龐克樂團The Coathangers的現場演唱中，COACH伸展台上向來備受矚目的包款配件，在這季有新鮮輪廓，就像城市樓景般運用方塊、三角錐或圓柱等造型，創作了別出心裁的幾何手袋。出席這場大秀的名人還包括韓團AOA成員雪炫（Seolhyun）、裘德洛之子Rafferty Law，而饒舌歌手昆西布朗（Quincy Brown）則是穿了未上市的COACH x BAPE系列服裝，木村光希手上的包款也是猿顏結合Signature C的COACH x BAPE聯名款，搶先曝光了限量系列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言