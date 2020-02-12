《愛的迫降》定情香氛蠟燭台灣開賣！正赫款、世理款快全套入手

超夯韓劇《愛的迫降》本周即將邁入大結局，玄彬、孫藝真的虐心愛情戲已轉至南韓繼續上演，但大家可別忘了當初在北韓市集利正赫拿在手上尋找世理的香氛蠟燭啊！這款Soohyang秀香聯名款LEE LEE香氛蠟燭現在不必再找代購，位於台北市東區的國際級選品店Fred Segal已搶先獨家引進，包括Junghyuk正赫款、Seri世理款都有，還有同系列室內擴香、擴香石等，目前開放預訂，預計2月25日左右可到貨。

Soohyang秀香為韓國知名香氛品牌，2013年由香水設計師Kim Soohyang金秀香創立，因少女感十足的粉紅包裝、多樣性的香味及逗趣的標語，一推出就成為熱銷商品。這次出現在《愛的迫降》劇中的聯名款LEE LEE香氛蠟燭，成為貫穿利正赫、尹世理愛情的代表信物，尤其利正赫木訥卻又心意十足的舉動，更是讓女生們大為心動。除了Junghyuk正赫款之外，Soohyang秀香也特別推出代表女主角的Seri世理系列，成雙成對收藏，讓動人的愛情故事藉由香氣延續。

LEE LEE Junghyuk正赫款是為玄彬劇中的角色量身打造的香氣，因為突如其來的一場狂風，讓尹世理的滑翔傘迫降到北韓，讓利正赫的軍中生活與感情世界掀起極大變化，香調以 「風」為靈感，前調為佛手柑、枸櫞、羅勒，中調由茉莉與依蘭花香搭配銀柏，後調的檀香木、香根草、雪松、廣藿香增添一絲穩重與暖意。

LEE LEE Seri世理款則是為孫藝真飾演的女主角尹世理客製的香氛，尹世理身為財閥家中唯一的繼承女，自己經營的時尚品牌「Seri’s Choice」更是多元發展得有聲有色，香調靈感以新時代女性的獨立與優雅出發，前調的佛手柑、枸櫞、檸檬皮帶有清新果香氣息，中調以粉紅葡萄柚、鳶尾花、橙花等展現女性特質，後調為甘蔗、香草。