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無畏疫情 寶鴻堂鐘表忠孝店回歸東區 強勢開幕

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
九天民俗技藝團帶來的「鬧熱鑼鼓新氣象」表演，一如今日的高照豔陽，為開幕炒熱氣氛。圖╱記者陳立凱攝影。

無畏疫情連帶影響景氣低迷，本地重量級通路寶鴻堂鐘表於今日開設品牌第四間店舖，現場並邀請到九天民俗技藝團帶來精彩的「鬧熱鑼鼓新氣象」開場，強勢回歸。董事總經理陳秋堂表示：「在這樣的非常時期，我們更希望能給社會帶來正面安定的力量。」由於忠孝東路東區，早早已是高級鐘表零售通路的一級戰區。但其實寶鴻堂早於40年已曾於延吉街拓點，更是當年首家踏入東區的高級鐘表零售通路、別具意義。加上目前店面早於30年已為寶鴻堂所擁有，基於深耕台灣本地客戶的考量，因而選擇在此時、再闢新象。

有別於原本台北創始店、台北旗艦店、台中五權旗艦店，寶鴻堂行銷總監陳怡臻表示新店開幕的目的，在於「走出民生社區，希望讓更多人能看到寶鴻堂，」同時讓消費者在需要維修保養時，在熱鬧的忠孝東路、光復南路交界口，也能找到寶鴻堂的專業服務；此外新店開設的目地之二，也希望開拓年輕客群、深耕本地族群，進而反應在店內挑選的品牌設定，兼具頂級專業與中價位流行精品品牌。

目前店內包含貴賓室約60坪的空間內，共陳列有歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）、雅典錶（Ulysse Nardin）、萬寶龍（MontBlanc）、崑崙（Corum）、柏萊士（Bell & Ross）、ORIS與葛雷漢（Graham）八個品牌，寶鴻堂副總暨業務總監陳俊賓分析，其中歐米茄就是傳統對年輕客群也具集客力的知名品牌，尤其超霸（Speedmaster）與海馬（Seemaster）兩個系列的消費者指名率與成交率也相當驚人，曾創下一個月內成交10餘只的漂亮數字。

也是為了吸引年輕族群，寶鴻堂忠孝店的空間裝潢也大量使用淺色、原木、金屬與白色大理石，加上貴賓室內的滾金邊荔枝皮面長桌，營造出明亮舒適的輕奢氣氛。值得一提的是：交易桌上的無線充電設備提供了Touch & Try的便利智慧服務，同時對遠道而來的消費者，鄰近更配有特約平面停車場、免費停車服務，並鎖定外縣市商務客，提供台北車站高鐵、松山機場的貴賓專車接送服務，貼心到家。

Montblanc，1858系列Geosphere腕錶限量表1858，青銅，時間顯示，世界時間顯示功能，限量1,858只。20萬5,800元。圖╱Montblanc提供。
包含貴賓室約60坪的空間，共容納了八個風格各異的潛力鐘表品牌。圖╱寶鴻堂提供。
OMEGA，Speedmaster超霸系列，同軸擒縱月相大師天文台計時腕表，176萬6,600元。圖╱OMEGA提供。
原木、白色大理石、淺色系的裝潢，營造出輕奢氣氛。圖╱寶鴻堂提供。
門面外的鏡面招牌，印有寶鴻堂（Pro HomeTime）的縮寫PHT、華麗搶眼。圖╱寶鴻堂提供。
位於忠孝東路與光復南路口的寶鴻堂鐘表忠孝店，走輕奢明亮的舒適風格。圖╱寶鴻堂提供。
Ulysse Nardin，航海大明火琺瑯陀飛輪，自製機芯、矽游絲、經瑞士天文台認證。93萬9,800元。圖╱Ulysse Nardin提供。
專業的維修服務區，牆面並懸掛有台北、東京、蘇黎世三地時間，放眼世界。圖╱寶鴻堂提供。
寶鴻堂忠孝店開幕，董事總經理陳秋堂（右二）與副總暨業務總監陳俊賓（左一）、行銷總監陳怡臻（左二），與北區業務經理蕭學儒一同留影。圖╱記者陳立凱攝影。

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