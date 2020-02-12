無畏疫情 寶鴻堂鐘表忠孝店回歸東區 強勢開幕

無畏疫情連帶影響景氣低迷，本地重量級通路寶鴻堂鐘表於今日開設品牌第四間店舖，現場並邀請到九天民俗技藝團帶來精彩的「鬧熱鑼鼓新氣象」開場，強勢回歸。董事總經理陳秋堂表示：「在這樣的非常時期，我們更希望能給社會帶來正面安定的力量。」由於忠孝東路東區，早早已是高級鐘表零售通路的一級戰區。但其實寶鴻堂早於40年已曾於延吉街拓點，更是當年首家踏入東區的高級鐘表零售通路、別具意義。加上目前店面早於30年已為寶鴻堂所擁有，基於深耕台灣本地客戶的考量，因而選擇在此時、再闢新象。

有別於原本台北創始店、台北旗艦店、台中五權旗艦店，寶鴻堂行銷總監陳怡臻表示新店開幕的目的，在於「走出民生社區，希望讓更多人能看到寶鴻堂，」同時讓消費者在需要維修保養時，在熱鬧的忠孝東路、光復南路交界口，也能找到寶鴻堂的專業服務；此外新店開設的目地之二，也希望開拓年輕客群、深耕本地族群，進而反應在店內挑選的品牌設定，兼具頂級專業與中價位流行精品品牌。

目前店內包含貴賓室約60坪的空間內，共陳列有歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）、雅典錶（Ulysse Nardin）、萬寶龍（MontBlanc）、崑崙（Corum）、柏萊士（Bell & Ross）、ORIS與葛雷漢（Graham）八個品牌，寶鴻堂副總暨業務總監陳俊賓分析，其中歐米茄就是傳統對年輕客群也具集客力的知名品牌，尤其超霸（Speedmaster）與海馬（Seemaster）兩個系列的消費者指名率與成交率也相當驚人，曾創下一個月內成交10餘只的漂亮數字。