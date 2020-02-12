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凱亞葛柏素顏綻放仙女光 木村光希的妝髮師到底是誰？
作為伸展台上的超強星二代，木村拓哉、工藤靜香的女兒木村光希（Kōki,），以及超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）都是時尚圈耀眼的新星，分別出生於2003年與2001年，是青春正盛的17歲與19歲，但19歲的凱亞葛柏看起來卻反比木村光希小了好幾歲，讓網友再度發問：負責木村光希妝髮的到底是哪位？
近期兩人又同台出現紐約時裝周，木村光希再度、不意外的以成熟嫵媚的妝髮登場，這次帶來復古大鬈髮和超齡濃妝搖滾風，讓粉絲崩潰again，這和近日討論度超高、大受歡迎韓劇「愛的迫降」中北韓阿珠媽女子團體，浮誇逗趣的妝髮造型極有神似度。
相較之下，剪了短髮之後的凱亞葛柏佳評如潮，在後台妝髮的造型像是從天而降的仙子，自帶精靈氣場，膚質清透、神韻慧黠，乾淨清爽的高顏值讓人驚豔，在秀上的造型展現了復古風，搶眼配色中穿出俐落感，展現19歲女孩的輕盈自信。
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