情人節送這個禮物 傳情又療癒紓壓

情人節將至，魚中魚水族寵物在情人節推出「告白幸福魚缸組合」，可愛的小魚，搭配上綠意水草、亮眼彩石，不管是情侶告白傳情或是當辦公室小物，療癒又舒壓。台中永豐棧酒店風尚點心坊主廚以「戀愛的滋味」為概念，研發6款無花果系列甜點，期待能以甜點為天下有情人創造幸福。

魚中魚水族寵物在情人節推出「告白幸福魚缸組合」，浪漫幸福小缸，粉紅色的積木造形缸，配上彩石、水草加上一隻可愛的小魚，魚缸裡還附上一張告白小卡，價值520元，諧音「我愛妳」，活動即日起至3月14日止。

台中永豐棧酒店風尚點心坊主廚特別取無花果，打造「微醺繆斯-白蘭地無花果巧克力淋面慕斯蛋糕」、「熾燒紅酒丹麥」、「無花果流芯氧氣麵包」、「戀愛泡泡-無花果杏仁餅乾」、「蜜糖苞子起士塔」、「紅心皇后可可長條」6款情人節限定系列甜點，以精湛手感烘焙完美演繹「戀愛的滋味」。