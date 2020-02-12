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影／不滿公司變相減薪拒溝通 熊貓外送員遊行罷送

聯合報 / 記者王彥鈞林雍琁／台北即時報導
不滿公司片面變更勞動條件，上百名外送員今天再度在敦化南路上的foodpanda公司總部樓下集結，以安全示範遊行方式表達抗議。記者王彥鈞／攝影

foodpanda（熊貓）外送員不滿公司片面地更改勞動條件，籲與資方協調卻遲遲沒有得到善意回應，今天(12日)上午熊貓外送員發起首次「不定時、不定區」的安全示範遊行，即符合資方規定的是市區時速40公里以下、找到合法停車場所再領餐、送餐，因此未來消費者領餐時間可能會有所延遲，望消費者體諒，台北市美食外送司機工會籌備處發起人陳泓瑞表示，資方雖然有在修正勞動調整，但改的方向並不符合外送員的需求，閉門造車，盼資方能與他們建立協調平台、開啟勞資對話。

律師陳又新表示熊貓公司玩兩面手法，宣稱與外送員是承攬的關係，但外送員不接單卻要受罰，甚至又片面地決定外送的報酬，而當外送員爭取報酬的時候，熊貓公司卻又說彼此是雇傭關係，公司可單方面決定勞動條件，陳又新強調熊貓公司利用雇傭、承攬兩法律制度之間的落差，讓外送員既無法談薪水，又無法自由地接案，因此他們訴求未來應與外送平台業者建立同時包含雇傭與承攬概念的新法律關係。

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