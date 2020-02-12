影／不滿公司變相減薪拒溝通 熊貓外送員遊行罷送
foodpanda（熊貓）外送員不滿公司片面地更改勞動條件，籲與資方協調卻遲遲沒有得到善意回應，今天(12日)上午熊貓外送員發起首次「不定時、不定區」的安全示範遊行，即符合資方規定的是市區時速40公里以下、找到合法停車場所再領餐、送餐，因此未來消費者領餐時間可能會有所延遲，望消費者體諒，台北市美食外送司機工會籌備處發起人陳泓瑞表示，資方雖然有在修正勞動調整，但改的方向並不符合外送員的需求，閉門造車，盼資方能與他們建立協調平台、開啟勞資對話。
律師陳又新表示熊貓公司玩兩面手法，宣稱與外送員是承攬的關係，但外送員不接單卻要受罰，甚至又片面地決定外送的報酬，而當外送員爭取報酬的時候，熊貓公司卻又說彼此是雇傭關係，公司可單方面決定勞動條件，陳又新強調熊貓公司利用雇傭、承攬兩法律制度之間的落差，讓外送員既無法談薪水，又無法自由地接案，因此他們訴求未來應與外送平台業者建立同時包含雇傭與承攬概念的新法律關係。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言