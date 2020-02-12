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情人節不孤單！珍煮丹、丹堤都推「買一送一」
情人節單身不孤單，珍煮丹、丹堤咖啡都有情人節飲品買1送1優惠，西雅圖則主打補班日飲品第二杯半價。
西洋情人節即將登場，珍煮丹2/14~2/16連續三天推出情人節限定優惠，凡是本人身分證字號符合「2、1、4」的指定數字活動規則，即可享有購買三款指定飲品最高買一送一的最狂優惠，此次活動嚴選去年底推出的超人氣覓蜜芋圓鮮奶、冬末限定咀嚼系飲品暖暖燒仙草及泰奶控必喝的泰泰厚奶三款飲品。
丹堤咖啡也針對鼠年第一個情人節，於2/14當日推出「心有所鼠甜蜜分饗」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全省門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。
西雅圖極品咖啡則主打擊退「補班日」的煩悶，於2/15（六）祭出全系列飲品第二杯半價優惠。此優惠不限品項、冷熱飲，不含瓶裝水，以價低者折扣。
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