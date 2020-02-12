三大品牌首度跨界推「試婚戀愛旅行團」 3天2夜免費行

知本老爺酒店、HOLA特力和樂、華信航空首度嘗試跨界合作，推出3天2夜免費參加的「試婚戀愛旅行團」活動，即日起至3月底公開徵求10對未婚情侶，透過「旅行」來確認彼此契合程度，並入住知本老爺酒店，體驗由三個品牌精心企劃的活動。

獲選者除入住知本老爺酒店享受溫泉風呂和大啖五星主廚餐點外，「試婚戀愛旅行團」還包含3大成家體驗企劃。第一部分是知本老爺的「信任與默契企劃」，由活動指導員客製化設計任務考驗，從層層闖關中增進彼此的默契，進而形成對家的共識。此外，再搭配由酒店安排的台東海岸線之旅，走訪網美最愛的IG打卡點、祕境美食，培養共同興趣。

第二部分是HOLA獨家推出「家的企劃師服務」，由專業企劃師為準夫妻們諮詢，考量雙方生活習慣、偏好需求與對未來的展望後，描繪出符合雙方身心靈需要的新居樣貌，並將描繪雛型具體化，打造成準夫妻們入住知本老爺期間的專屬主題房。HOLA也同時提供料理課程、餐桌佈置、睡眠企劃等活動，預先體驗「家」的動人時刻。第三部分則是由華信航空提供的台北─台東來回機票。