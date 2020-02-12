拍照半小時、店裡換襪子！甜點店怒「禁止網美」破千讚

現代人用餐習慣「相機先吃」，再加上近年網紅、網美文化盛行，造就許多「網美餐廳」誕生。但是一間位於台北的「三層甜點工作室」近日公告「即日起嚴禁網美」。業者發文批評網紅的拍照行為，表示「在店內各處拍攝自己的照片，打擾旁邊的客人」、「要不要這麼自私？」、「拍照就算了，你們覺得在咖啡店換襪子是件正常的事嗎？」該則霸氣公告，也獲得破千讚支持。

位於大同區的三層甜點工作室，是由老公寓改建而成。保留下來的歲月感，配上自然的窗光、點綴的花卉與綠意，帶來舒適的情調，很容易令人想要待上一整個下午；店內也提供多款特製甜點與飲品、咖啡供賓客選擇。目前三層在臉書上累積有近萬讚，人氣頗高。

三層近期發布一則「即日起 嚴禁網美」的公告。公告中指出，「即日起，如果你造訪的目的只是為了拍自己的美照、生活照、假裝在看書的照、至少會拍半小時以上的人，請你們不要來。請你們去網美店家打造的網美店。謝謝各位網美的配合。」業者也表示，禁止任何離開座位拍攝個人照片行為，拍照請在自己位子上，請勿任意換位子拍攝。嚴禁任何網美行為。

業者指出，「大家都是成年人了，是能為自己行為負責的年紀了吧？在店內各處拍攝自己的照片，打擾旁邊的客人、自顧自拍照。擋在路中間、擋在洗手台前、出入口、樓梯間。其他客人要繞過你們、為了躲你們鏡頭百般不舒適，讓你們拍完才能去洗手、才能通過。」業者直呼「要不要這麼自私？」另外業者也表示，「拍照就算了，帶自己的飾品拍攝也算了，你們覺得在咖啡店換襪子是件正常的事嗎？」另外還表示「不是只有一組，每天都有非常多組所謂的網美客人在挑戰底線」