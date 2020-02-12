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700元住星野！OMO3東京川崎6月開幕 3種房型可以選

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
充滿互動感的公共空間，也是OMO的特色之一。圖／取自星野集團官網

日本星野集團旗下的「OMO3」，預計將於6月11日在東京川崎開設「OMO3東京川崎」，乃是該品牌繼北海道旭川、東京大塚後的第3間分店。相較於集團內的其他奢華品牌，OMO3東京川崎為星野首間青年旅館，每晚房價自2,550日圓起，約新台幣704元。（未稅）

OMO是星野繼虹夕諾雅、RISONARE、界之後，在2018年所打造的第4個品牌，屬於都市型商務旅館。除了提供住宿服務之外，也會提供房客當地的旅遊趣聞與週邊故事，豐富旅人的行程。

OMO3東京川崎距離羽田機場約16分鐘，距離JR川崎站、京急川崎站的步行時間各約7、10分鐘。館內共有227間客房，其中包括Nedoco Pod、Cobaco Cabin與Sumica Room等三種房型。Nedoco Pod採上下舖的膠囊設計，在獨立的空間內，設置單床與保險箱、閱讀燈等設施，並提供共用衛浴與置物櫃。Cobaco Cabin則是包廂式客房，空間足夠帶行李進入，提供有電視。Sumica Room則是設置有獨立浴室的小雙人床客房，可供2人入住，也有桌子、沙發等設備。

OMO3東京川崎預計將於6月11日正式開幕，除了房型不同，館內也提供早餐的加價服務，另外還有早鳥60天、早鳥30天等等優惠方案。

擁有獨立客房的Cobaco Cabin。圖／取自星野集團官網
Nedoco Pod採上下舖的膠囊設計。圖／取自星野集團官網
可供雙人入住的Sumica Room。圖／取自星野集團官網

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