情人節約會5大心機！輕透春日妝抓住他的目光　秀髮、雙手為好印象加分

情人節約會就是要發揮撩男功力，穿著打扮和化妝都要鎖定對方的喜好，屈臣氏、Tomod's分享情人節妝容5大心機，從底妝、眼妝、唇彩、頭髮到雙手，每個小細節都要花點心思，留下最完美的印象。

●輕透仙氣底妝

男生多半不喜歡妝感太濃，如果想要在情人節擄獲對方的心，建議選擇透亮簡約系底妝，使用具有校色功能的潤色隔離霜、細緻水潤的粉底或質地輕薄的素顏慕斯，並注意遮瑕，呈現均勻透亮的天使膚色；如果外出時間較長，可搭配乾爽、刺激性較低的粉餅加強持妝度。

想讓底妝更服貼，前一晚的保養也很重要，選擇適合自己膚質、溫和的洗卸產品，並在睡前使用蘊含玻尿酸、膠原蛋白的保濕保養品。

●桃花眼妝

情人節妝容決勝負的關鍵就是眼妝，要散發電眼魅力，卻又不能太過浮誇，尤其最近大家口罩不離身，眼妝更顯重要。

眼影部分建議使用有如情人節巧克力般的大地色系，或是今年春天最流行的one tone色調眼彩盤，甜美可人的珊瑚色系、乾燥玫瑰色也很適合，不要使用太濃重的顏色，做簡單的漸層暈染即可，也可在瞳孔上方稍微拍一點亮粉，在眨眼時更加靈動；眼線與睫毛可選擇溫柔感的棕色系。

●溫柔甜美唇彩

嬌豔欲滴的雙唇讓人想一親芳澤，要避免太紅或是太有個性的色調，可選擇不挑膚色又顯氣色的泰奶色調唇膏或蜜桃色系，彷彿自然透出紅潤的唇色為佳；另外也要注意唇彩的持久度，畢竟約會時一直補妝也很麻煩，可選擇持色型的唇露，或塗完唇膏之後先用面紙輕抿一下，再塗第二層。

●柔順光澤秀髮

除了妝容是情人節約會的基本功之外，一頭秀麗的頭髮更能在情人節大勝，尤其有染髮的人要注意加強護髮、避免毛躁，可使用帶有淡淡香氣的免沖洗護髮品，加強髮尾的呵護。

●讓人想緊緊握住的柔嫩雙手