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達柯塔火辣現身 GUCCI米其林大廚加州新餐廳開幕

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
戶外區的植物、藤椅也反映出加州的熱情與活力。圖／GUCCI提供

時尚品牌GUCCI 2018年在佛羅倫斯的古馳花園開設了第一家餐廳Gucci Osteria，並在2019年底拿下2020年度義大利米其林指南一星殊榮後，拓展業務的腳步就沒有停歇。近日他們選在位於美國加州比佛利Rodeo Drive大道的GUCCI旗艦店頂層開設第二家餐廳，開幕活動上眾星雲集，包含達柯塔強森、瑟夏羅南、安潔莉卡休斯頓、Iggy Pop等人都出席。

達柯塔強森以一身GUCCI長袖上衣配窄裙現身，胸前挖空至接近腰部的剪裁配上超高衩的裙襬非常火辣性感，散發金屬光澤的上衣布料也營造造出一種復古巨星的氣場。瑟夏羅南則是用百褶長袖搭配印花褲裝，同樣展現品牌標誌性的七○年代時代氛圍。

GUCCI首席執行長Marco Bizzari與米其林星級主廚Massimo Bottura的童年交情促成當初Gucci Osteria的誕生，而這次在Rodeo Drive大道開店，也象徵了歐美文化的融合、呈現彼此的互相影響。店內的裝璜依舊由GUCCI創意總監Alessandro Michele操刀，粉紅色的天鵝絨沙發、幾何圖騰地板、花樣壁紙保留品牌奢華繁複的設計美學，而戶外區的植物、藤椅也反映出加州的熱情與活力。在菜單上也與佛羅倫斯的店有所區別，將會更具有美式風格，更呼應靠海的地理位置將提供更多的海鮮料理，當然也吃得到許多義大利美食像是燉飯、San Marzano番茄等。

Gucci Osteria Da Massimo Bottura Rodeo Drive店內共有50個座位，提供午餐與晚餐，將於2月17開放訂位。品牌也表示，下一間海外店將選在東京銀座開幕。

瑟夏羅南則是用百褶長袖搭配印花褲裝，同樣展現品牌標誌性的七○年代時代氛圍。圖／摘自IG
GUCCI所屬開雲集團老闆娘莎瑪海耶克與Gucci Osteria Rodeo Drive餐廳員工。圖／摘自IG
Gucci Osteria Da Massimo Bottura Rodeo Drive菜單將會更具有美式風格，當然也吃得到許多義大利美食像是燉飯、San Marzano番茄等。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria Da Massimo Bottura在美國加州Rodeo Drive開設新店。圖／GUCCI提供
達柯塔強森以一身GUCCI長袖上衣配窄裙現身，胸前挖空至接近腰部的剪裁配上超高衩的裙襬非常火辣性感。圖／摘自IG
GUCCI首席執行長Marco Bizzari與米其林星級主廚Massimo Bottura。圖／摘自IG
開幕派對提供米其林星級主廚Massimo Bottura特製的粉紅色盒裝漢堡。圖／摘自IG

品牌 義大利 Gucci
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