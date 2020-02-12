達柯塔火辣現身 GUCCI米其林大廚加州新餐廳開幕

時尚品牌GUCCI 2018年在佛羅倫斯的古馳花園開設了第一家餐廳Gucci Osteria，並在2019年底拿下2020年度義大利米其林指南一星殊榮後，拓展業務的腳步就沒有停歇。近日他們選在位於美國加州比佛利Rodeo Drive大道的GUCCI旗艦店頂層開設第二家餐廳，開幕活動上眾星雲集，包含達柯塔強森、瑟夏羅南、安潔莉卡休斯頓、Iggy Pop等人都出席。

達柯塔強森以一身GUCCI長袖上衣配窄裙現身，胸前挖空至接近腰部的剪裁配上超高衩的裙襬非常火辣性感，散發金屬光澤的上衣布料也營造造出一種復古巨星的氣場。瑟夏羅南則是用百褶長袖搭配印花褲裝，同樣展現品牌標誌性的七○年代時代氛圍。

GUCCI首席執行長Marco Bizzari與米其林星級主廚Massimo Bottura的童年交情促成當初Gucci Osteria的誕生，而這次在Rodeo Drive大道開店，也象徵了歐美文化的融合、呈現彼此的互相影響。店內的裝璜依舊由GUCCI創意總監Alessandro Michele操刀，粉紅色的天鵝絨沙發、幾何圖騰地板、花樣壁紙保留品牌奢華繁複的設計美學，而戶外區的植物、藤椅也反映出加州的熱情與活力。在菜單上也與佛羅倫斯的店有所區別，將會更具有美式風格，更呼應靠海的地理位置將提供更多的海鮮料理，當然也吃得到許多義大利美食像是燉飯、San Marzano番茄等。