寒假變長… 小旅行遠塵囂

因應寒假延長，各飯店紛紛推出住房專案，且近來受到新冠肺炎蔓延影響，幾乎人人都繃緊神經，恐慌焦慮自然不在話下，不妨安排一趟小旅行，適時輕鬆一下，保持好心情，一起度過防疫期。

除了針對親子客層，此波各飯店亦推出情人以及學生的專屬住房優惠。

宜蘭綠舞

天燈許願、手作抹茶

宜蘭綠舞祈願天燈專案，即日起至4月30日以電話及官網線上訂房或持2019ITF旅展住宿券，周五入住，即可參與天燈許願活動，若周日至周四入住，依房型人數贈送經典鍋物乙份。

宜蘭綠舞定位為日式主題園區飯店，主打經典日式浴衣、抹茶體驗、手水舍等道地日本文化，亦有經典和食以及創意日式會席料理為主的「舞饌」日式料理，以及薈萃宜蘭在地食材及異國美饌的「蝶舞」咖啡廳。

配合3月的二周年慶及情人節，宜蘭綠舞至3月31日限量推出「2020愛你愛妳」情人住房專案，雙人入住高級庭園Villa房平日1萬8999元起。除享平日晚退房禮遇外，每房再送6吋招牌金沙乳酪蛋糕乙個及情人限定吉祥物抱枕一對，還能體驗換穿日式浴衣及手作抹茶的樂趣。

台北凱撒大飯店配合寒假延長政策，二月推出超低優惠專案，精緻客房平日每晚2999元起。圖／台北凱撒提供

台北凱撒

超低優惠2999元起

台北凱撒大飯店配合寒假延長政策，二月推出超低優惠專案，精緻客房平日每晚2999元起。

此外，因對台灣的謹慎防疫有信心，為號召同業帶頭出來旅遊增加消費者的信心，台北凱撒大飯店更祭出服務業同業優惠，平日每房只要2799元起。

陽明山天籟

雙人泡湯、午茶餐999

陽明山天籟渡假酒店搭配2月情人節，自2月14日至3月14日活動期間，推出雙人露天風呂泡湯優惠價999元，雙人風雅湯屋90分鐘優惠價999元，另外，還有雙人午茶餐（含義大利麵兩份及雙人下午茶）都只要999元。

瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房。 圖／瑞穗天合提供

瑞穗天合+礁溪寒沐

三天兩夜1萬6950起

瑞穗天合國際觀光酒店首度與礁溪寒沐酒店聯合推出三天兩夜雙城遊住房專案，即日起至2020年5月30日，造訪花東縱谷環繞、占地2萬坪的歐風城堡飯店，以及徜徉礁溪自然綠意、體驗靜謐雅緻的生活美學，入住兩家酒店各一晚，雙人房平日＋平日三天兩夜專案價1萬6950起，可同時享受瑞穗黃金湯、礁溪美人湯雙湯溫泉之旅，且都是一泊二食兩客自助式晚餐與兩客自助式早餐，客房迎賓小點與Mini Bar也都免費，並可使用酒店設施，或參加每日DIY課程。

天成文旅-繪日之丘。 圖／天成集團提供

天成文旅-繪日之丘

兩天一夜下殺近2.9折

有阿里山腳下最美飯店美名的「天成文旅-繪日之丘」，「寒假延長住房專案」兩天一夜優惠價2080元起，下殺將近2.9折，憑學生證、寶寶手冊或是健保卡，每房每晚可再折抵500元住宿費，每房至多一次優惠。

因應寒假延長，飯店業者推出限時優惠！「你搭車 我付錢」入住六福萬怡，最低只要2900元。 圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店

交通票券折抵房價

台北六福萬怡酒店推出「2020年六福萬怡交通票券折抵住房專案」，訴求無論坐高鐵、台鐵、捷運及客運皆可直達，有效降低通車時間及人群接觸，即日起至3月31日止，於飯店官網預訂此方案，並於入住時出示車票或購票證明，內容須有入住期間搭乘、起訖站為「南港」等證明，無論是高鐵、台鐵、客運，皆可直接現場折抵房價。

台北六福萬怡酒店指出，若以「左營至南港」高鐵商務票計算，依票根可折抵金額達2500元，折扣金額為最低1000元起，即使票價面額低於千元，台北六福萬怡酒店統統都折抵1000元，並享有美味早餐。