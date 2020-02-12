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LOEWE新包款Balloon上市 手提水桶包好有氣質
LOEWE祭出包款最新力作，出現在2020春夏系列的Balloon Bag在2月13日上市，以氣球造型為靈感設計的水桶包，俏皮可愛，也薈萃了LOEWE包款工藝與特色。
全新Balloon Bag在2020春夏女裝秀上曝光，包身採用兩種皮質縫製為其特色，堅固強韌的小牛皮作為包款的圓形底部，包身則以相對柔軟的napa牛皮製成，這款napa運用上等材質，追求未另加襯裡，皮質紋理仍細密光滑的觸感。除了皮革材質，部分包款以帆布拼接小牛皮，或是酒椰葉拼接小牛皮設計。
Balloon Bag水桶包共有大中小三個尺寸，中、大尺寸兩款提包皆配有兩條背帶，較短的手提帶，可以肩背、也可手提，另一較長的肩背帶則可調節長度，作為肩背或斜背造型；至於小尺寸包款僅配有可調節長度的肩背帶。所有尺寸的包款在打結皮繩上，都附有一顆LOEWE Anagram的標誌骰子，骰子顏色、大小可自由選擇。Balloon Bag顏色包括復古綠、灰褐色、卡其色及柔白色等，淡褐色帆布拼接小牛皮、酒椰葉拼接小牛皮兩種款式，則於日本先行登場；2月27日起，將上市更多雙色小牛皮款式，例如榛果配棕褐色、黃配黑色等新色彩。
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