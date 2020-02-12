LOEWE新包款Balloon上市 手提水桶包好有氣質

LOEWE祭出包款最新力作，出現在2020春夏系列的Balloon Bag在2月13日上市，以氣球造型為靈感設計的水桶包，俏皮可愛，也薈萃了LOEWE包款工藝與特色。

全新Balloon Bag在2020春夏女裝秀上曝光，包身採用兩種皮質縫製為其特色，堅固強韌的小牛皮作為包款的圓形底部，包身則以相對柔軟的napa牛皮製成，這款napa運用上等材質，追求未另加襯裡，皮質紋理仍細密光滑的觸感。除了皮革材質，部分包款以帆布拼接小牛皮，或是酒椰葉拼接小牛皮設計。