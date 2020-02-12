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《愛的迫降》玄彬帥搭大衣任性秀長腿 穿過的衣服也跟著斷貨了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
玄彬在《愛的迫降》第14集中，身穿dunhill的和服式剪裁大衣。圖／摘自tvn facebook

韓國夯劇《愛的迫降》本周就要進入大結局，相信很多網友都很不捨，表示「那我下一部要看什麼？」足見該劇的高人氣。而引起討論的不只是劇情走向，玄彬的穿搭造型，同樣還是成為網路關鍵字，而且不少單品也隨著《愛的迫降》的熱播，也跟著斷貨了。

玄彬在《愛的迫降》第13集中，身穿MAISON KITSUNÉ喀什米爾拼接針織衫。圖／摘自tvn facebook

不讓同劇的女主角孫藝真專美於前，玄彬的在《愛的迫降》中的時尚度，也在最終幾集中爆發，長大衣、戶外造型、暖男風都一應俱全。像是在第14集中，玄彬就穿上了dunhill的和服式剪裁大衣出任務，任性秀出大長腿，即便又是內搭黑色高領、深色合身褲款，但一出場憑藉著高顏值與「太平洋寬肩」的造型，讓螢幕前的女粉絲們頓時心臟都漏跳一拍了。還有在第13集中，玄彬淚眼婆娑與女主角相望時，則是身穿被暱稱為「小狐狸牌」的MAISON KITSUNÉ喀什米爾拼接針織衫，溫情滿滿。而這一款針織衫，品牌一共推出兩色，獨獨玄彬穿的黑、灰款，目前已經都斷貨。

玄彬在《愛的迫降》中，多數迷彩軍裝造型都是搭配OMEGA海馬系列300公尺同軸擒縱大師天文台腕表。圖／Netflix提供

另外，在玄彬的許多造型中，倍受許多粉絲票選最愛的軍裝，也是充滿了搭配時的細節。特別是他在執行任務時，不可或缺的就是配戴一只能精準計時的腕表，所以玄彬使用了歐米茄（OMEGA）的海馬系列300米潛水表。腕表搭配了黑色橡膠表帶、同色的陶瓷表圈，俐落硬派的風格，更彰顯了玄彬身穿迷彩軍服的迷人帥氣。

dunhill的和服式剪裁大衣，約98,300元。圖／摘自dunhill官網

MAISON KITSUNÉ喀什米爾拼接針織衫，目前玄彬同款已經斷貨。圖／摘自MAISON KITSUNÉ官網

歐米茄海馬系列300公尺同軸擒縱大師天文台腕表，不鏽鋼表殼搭配陶瓷表圈， 約15萬9,000元。圖／OMEGA提供

歐米茄海馬系列300公尺同軸擒縱大師天文台腕表，黑色陶瓷表殼搭配陶瓷表圈， 約26萬5,000元。圖／OMEGA提供

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