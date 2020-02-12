92屆奧斯卡會後派對 紅毯珠寶同場競艷
奧斯卡金像獎已於日前落幕。你喜歡的演員導演，可曾如你所願、得到相稱的榮耀與光芒？在看完完整得獎名單之後，除了迫不及待重溫或發覺本屆的得獎作品，其實在頒獎典禮之後，女星參加會後派對的珠寶與穿戴造型，同樣搶眼奪目。
因演出「傲慢與偏見與殭屍」（Pride and Prejudice and Zombies）受到關注的英國名模蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse），歷任的約會對象與穿搭造型都已成網友關心話題。在出席奧斯卡會後派對時，前衛的半透明鏤空連身洋裝，幾乎快搶掉她配戴的蕭邦（Chopard）Temptations系列18K白金耳環。這件成色透明翠綠的耳環共鑲嵌了42.46克拉的綠色碧璽、5.89克拉梨形碧璽與2.84克拉欖尖形切割海藍寶石，形式對稱而古典，恰於Suki Waterhouse的上衣顏色兩兩相應。
身兼作家、製片人、導演的敏迪卡靈（Mindy Kaling）多才多藝，曾在NBC情境喜劇《The Office》演出重要一腳。以波浪長髮、紫色低胸洋裝參加會後派對的她，手上的蕭邦（Chopard）Imperialia系列18K白金鑲鑽戒指，鑲有21克拉紫水晶，甜美笑容證明了：原來自信也可以是女性身上的最佳珠寶。此外黛咪摩爾（Demi Moore）則是以卡地亞的Juste un Clou雙圈鋪鑽手環、藍寶石耳環與美洲豹戒指，華麗長髮與一身黑的好氣質，讓年歲與資歷成為加分選項。
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