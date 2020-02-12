92屆奧斯卡會後派對 紅毯珠寶同場競艷

奧斯卡金像獎已於日前落幕。你喜歡的演員導演，可曾如你所願、得到相稱的榮耀與光芒？在看完完整得獎名單之後，除了迫不及待重溫或發覺本屆的得獎作品，其實在頒獎典禮之後，女星參加會後派對的珠寶與穿戴造型，同樣搶眼奪目。

因演出「傲慢與偏見與殭屍」（Pride and Prejudice and Zombies）受到關注的英國名模蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse），歷任的約會對象與穿搭造型都已成網友關心話題。在出席奧斯卡會後派對時，前衛的半透明鏤空連身洋裝，幾乎快搶掉她配戴的蕭邦（Chopard）Temptations系列18K白金耳環。這件成色透明翠綠的耳環共鑲嵌了42.46克拉的綠色碧璽、5.89克拉梨形碧璽與2.84克拉欖尖形切割海藍寶石，形式對稱而古典，恰於Suki Waterhouse的上衣顏色兩兩相應。