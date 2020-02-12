男友必看！全亞洲都斷貨的唇膏限定補貨 滿額還送刷具
情人節將至，男生還想不到要買什麼禮物送女友或心儀的女生嗎？這邊有個絕佳禮物，YSL在全亞洲都斷貨的限定唇膏，低調抵台開賣，女孩快呼喚男友們，準備出動搶唇膏囉！
從精品跨足美妝界的YSL，是不少女生心目中的夢幻品牌，只要一出新色就討論度十足。在1978年，YSL推出奢華緞面唇膏，集結保濕、顯色、超融合等三特點，成為品牌的經典之作，一推出就成為銷售冠軍。
其中就有不少號稱是「傳奇」的斷貨色號，如#84赤裸高潮，最迷人亮眼的奶油玫瑰色，根本是一支難求、 #99桃粉暗示是屬於春天的夢幻莓果粉、 #103火辣獵愛是血橙草莓色，呈現霸氣女子的溫柔面、 #104狂愛橙迷是復古的辣椒紅，喜歡紅唇的女孩必選。這回慶祝情人節，四款色號全部補貨到，只是數量有限，要搶得快。
另一款YSL奢華緞面漆光唇釉，於2016推出，將唇彩質地達到新的高峰，成為美妝界的一陣唇釉風潮，傳奇色彩#419乾燥玫瑰色，有著豆沙粉的潤柔細膩質感，單月銷售破千支、#420番茄果醬色，一抹讓膚感瞬間顯白，也是當時絕版的商品，這次大勢回歸，決不能錯過，擦上去的質地，更是鮮嫩欲滴，讓情人不得不投降的迷人色系。
另一款#425草莓櫻桃紅，更是黃皮救星，薄塗是顯白減齡草莓紅，厚塗是法是浪漫的櫻桃紅，溫柔有氣質。同樣限量補貨。
YSL還在情人節加碼推出「3D星鑽打亮盤」，極細緻打亮粉體在一刷瞬間釋放光澤，想要自帶女神光，趁著情人節，為自己大放異彩。
即日起凡購買YSL任一新品唇膏，可獲得限量緞帶包裝服務；購買任一新品唇膏，且消費達8千元，即可獲得限量專業彩妝刷具組乙份；購買任一新品唇膏，且消費達1萬元，即可獲得限量奢華化妝箱。
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