麻吉貓MajiMeow攜手好日子AGOODAY 一起賣萌做環保

深受大小朋友喜愛的麻吉貓MajiMeow，首次與台灣設計品牌好日子AGOODAY聯名，推出Pockeat食物袋、餐具套、兩用飲料杯套等三款超實用環保小物，兩種不同色調的超可愛設計，環保愛地球也能同時賣萌。



經常搭乘臺北捷運的朋友，一定對麻吉貓MajiMeow不陌生，成為全台灣第一位擁有自己主題親子友善車廂的原創IP角色、同時也是臺北捷運20周年臺北捷運文化宣傳大使，陪伴過許多人搭乘捷運的時光，白色軟綿的可愛形象深植人心，每每推出周邊商品，必定造成粉絲搶購。

圖／好日子AGOODAY、聯合數位文創提供

聯合數位文創合作之IP麻吉貓MajiMeow，此次帶著麻吉家族好友們，一起現身好日子AGOODAY。鮮艷可愛的「麻吉貓想放假」、「麻吉貓睡過頭」兩款造型Pockeat食物袋，兼具輕巧與大容量，內袋是耐熱防水材質，通過國家食品容器檢驗標準，不論是麵包、小吃、有醬汁的食物都可以直接裝進來，減少一次性容器和塑膠袋的使用。

圖／好日子AGOODAY、聯合數位文創提供

同款式餐具套，捲動式收納設計，可依使用習慣調整大小，不論一雙筷子或是整套餐具，都能輕鬆打包一次帶走。快乾、好清洗的材質，可完全攤開的設計，每個角度都能輕鬆清洗，弄髒了也不怕洗不乾淨。

圖／好日子AGOODAY、聯合數位文創提供

台灣人最愛喝的手搖飲品，也能輕鬆賣萌帶著走。好日子兩用飲料杯套，二合一的專利設計，是杯套也是吸管套，可以收納不銹鋼或玻璃吸管，買飲料時魔鬼氈一黏即可變成飲料杯套，讓飲料杯套與吸管一同帶著走，不會再有忘了帶吸管的窘境，徹底落實環保減塑行動。

