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COACH x BAPE超強聯名細節曝光 饒舌歌手搶先穿
從去年底開始MCM和A BATHING APE®（以下簡稱BAPE）聯名之後，BAPE與各大品牌的聯名就如狂潮般洶湧而來，最新的COACH x BAPE備受矚目，歌手昆西布朗（Quincy Brown）在紐約時間2月11日舉辦的COACH秋冬大秀，已經搶先穿上。
BAPE近期的能見度大開，在2019年底與MCM上市聯名款，將BAPE標誌性的鯊魚、迷彩元素融合MCM經典Visetos圖案；2020一開年就和Dr. Martens合作1460靴款，是為慶祝1460鞋款問世60周年暖身，之後將發表其他12組設計師的聯名之作；此外，BAPE也和mastermind JAPAN合作最新春夏系列，如今又發布與COACH聯名的訊息，超強聲勢準備榨空粉絲的口袋。
COACH官方網站已釋出此一聯名訊息的頁面，COACH x BAPE不會出現在2020秋冬，將自成一單獨系列，僅於美國、日本開賣，上市日期尚未公布。COACH x BAPE將原來的Signature C logo融入猿顏頭像，打造外套、帽T、包款等單品，昆西布朗全球第一穿，也在他的IG限時動態率先曝光了此聯名系列的模樣。
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