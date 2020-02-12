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性平調查出爐！瑞士鐘表業僅開雲集團未繳白卷

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
注重性別平等的開雲集團，旗下雅典表提供不論男女員工相同的14週完整給薪育嬰假。圖／雅典表提供

彭博（Bloomberg）日前公布2020年度性別平等指數調查報告（Gender-Equality Index，簡稱GEI），共全球42 個國家50種不同領域共325家企業榜上有名，其中包括總部位在捷克、菲律賓、波蘭等國家的企業。瑞士鐘錶產業連續兩年再度繳白卷，顛覆一般人認為歐洲男女平權的印象。

GEI性平指數調查上市上櫃公司在兩性平權方面的表現，包括各項相關政策、是否具有代表性、公開透明度等。其中旗下有古馳（GUCCI）、芝柏表（Girard-Perregaux）、雅典表（Ulysse Nardin）的開雲集團（Kering）是名單上唯一與鐘表產業相關的企業。珠寶領域亦僅有全球最大的鑽石珠寶零售商Signet Jewelers榜上有名。開雲集團表示希望於2025年時達到完全兩性同工同酬。而雅典表也是首先開難，提供不論男女員工相同的14週完整給薪育嬰假。

彭博GEI性平指數調查始於2019年，旨在提供投資者將兩性平等工作環境列入投資參考，希望能促進兩性工作平權。該項調查採用自願報名的方式，向全球84個國家共6,000 家公司開放報名平台。榜上有名的包括多個不同領域的知名跨國集團，除了開雲集團，包括美妝界的雅詩蘭黛集團、金融業的花旗集團、醫藥界的拜耳股份公司、時尚服裝集團INDITEX、及科技界的NVIDIA輝達公司。完整名單可見於官網。

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