Thom Browne經典條紋上身 三星Galaxy Z Flip時尚跨界

三星全新設計的翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip，主打喜愛嚐鮮、熱愛分享生活的潮流時尚族群。發表會上三星也秀出了與時尚品牌Thom Browne合作推出的「Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款」，結合三星全新機型Galaxy Z Flip與時尚品牌前衛、經典風格，兼顧比例、個性和時尚美學，讓藝術與科技激盪出令人驚喜的火花，更由內到外串連起最有特色的摺疊手機體驗。

聯名款Galaxy Z Flip復刻了Thom Browne在伸展台上的經典不敗色系，推出了限定配色「礫石灰」，具有全球首款搭載磨砂霧面質感設計的玻璃機身，觸感舒適、易於握持，而灰色皮革手機殼設計則源自經典Longwing雕花鞋，中間則以Thom Browne最具代表的品牌紅白藍色系作為裝飾。

不只是外型，從開機、桌布、圖標、提示音效也都與品牌設計相呼應，開、關機時，螢幕將出現Thom Browne向中世紀辦公室美學致敬的標誌性三色條紋；客製化的Thom Browne桌布，應用程式圖示也以古典字體呈現；搭配螢幕輸入鍵盤、類比電話鈴聲、大理石地板發出的踏步聲，都為Galaxy Z Flip帶來獨特的音效提示配樂。