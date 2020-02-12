三星Galaxy Z Flip翻蓋摺疊一手掌握 自拍直播潮人必備

三星Galaxy發表會上令人眼睛一亮的，還有三星首款翻蓋式摺疊智慧型手機Galaxy Z Flip，有別於去年推出的Galaxy Fold左右摺疊的型態，翻蓋摺疊設計最大優勢就是摺疊後僅有掌心尺寸容易收納攜帶，不管是商務使用隨手收入口袋，或是時尚派對塞進精品小包，都可以輕鬆帶著走。

螢幕材質採用超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），也是三星首款採用超薄可摺疊玻璃的產品，正面搭載1.1吋前置快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放，展開則為6.7吋21.9:9比例O極限全螢幕，可讓使用者享受沉浸式觀賞體驗。

隱藏轉軸設計整合三星最新的抗塵技術，確保開闔操作更流暢且耐用，更棒的是，無段式轉軸設計更可依照消費者需求任意開闔不同角度，免手持即可進行拍照、視訊通話、直播等應用。