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三星Galaxy Z Flip翻蓋摺疊一手掌握 自拍直播潮人必備

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
Galaxy Z Flip建議售價約新台幣41,400元，預計將於2月14日起於特定地區上市。圖／摘自發表會

三星Galaxy發表會上令人眼睛一亮的，還有三星首款翻蓋式摺疊智慧型手機Galaxy Z Flip，有別於去年推出的Galaxy Fold左右摺疊的型態，翻蓋摺疊設計最大優勢就是摺疊後僅有掌心尺寸容易收納攜帶，不管是商務使用隨手收入口袋，或是時尚派對塞進精品小包，都可以輕鬆帶著走。

螢幕材質採用超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），也是三星首款採用超薄可摺疊玻璃的產品，正面搭載1.1吋前置快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放，展開則為6.7吋21.9:9比例O極限全螢幕，可讓使用者享受沉浸式觀賞體驗。

隱藏轉軸設計整合三星最新的抗塵技術，確保開闔操作更流暢且耐用，更棒的是，無段式轉軸設計更可依照消費者需求任意開闔不同角度，免手持即可進行拍照、視訊通話、直播等應用。

Galaxy Z Flip建議售價美金1,380元（約新台幣41,400元）。預計將於2月14日起於美國、韓國等12個特定地區上市，有頑美黑、頑美紫兩色，隨後還會在特定地區推出金色版本。

除了頑美黑、頑美紫兩色，Galaxy Z Flip還會在特定地區推出金色版本。圖／摘自發表會
Galaxy Z Flip無段式轉軸設計可任意開闔不同角度，免手持即可進行拍照、視訊通話、直播等應用。圖／摘自發表會

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